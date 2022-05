Previsioni meteo 30 aprile 2022: maltempo in arrivo

Le previsioni meteo di oggi, sabato 30 aprile 2022: ultime ore in compagnia dell’alta pressione. Piogge in arrivo al Nord e poi anche al Centro

Condizioni meteo in evoluzione sull’Italia in questo weekend, iniziato con tempo stabile e temperature primaverili grazie a un robusto campo di alta pressione. Nel corso della giornata di oggi, però, l’anticiclone lascerà spazio all’arrivo di una perturbazione che porterà piogge a partire dalle regioni del Nord Italia. Cieli coperti ma senza precipitazioni associate al Centro, mentre al meridione il clima risulterà stabile e soleggiato.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani avremo condizioni meteo in peggioramento anche sulle regioni centrali per lo scivolamento verso Sud della perturbazione. Per il Primo Maggio avremo dunque maltempo soprattutto sulle zone interne della Penisola e localmente anche al settentrione. Bel tempo, invece sulle regioni del Sud Italia.

Intanto per oggi, sabato 30 aprile 2022, al Nord Italia al mattino precipitazioni sparse sulle Alpi centro-occidentali e sul Piemonte, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e acquazzoni sparsi su tutte le regioni, più asciutto su Veneto, Friuli ed Emilia-Romagna orientale. In serata ancora fenomeni sulle stesse regioni. Neve in calo fin verso i 1700-1900 metri. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio nessuna variazione di rilievo con cieli per lo più soleggiati, qualche nube in più sulla Toscana e sui settori appenninici. In serata e in nottata nuvolosità in aumento specie su Toscana, Umbria e Marche, con possibili piogge nella notte sull’Alta Toscana. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile su tutti i settori con prevalenza di cieli sereni e qualche nube in Sicilia. Al pomeriggio nuvolosità in formazione nelle zone interne peninsulari ma senza fenomeni associati, possibili acquazzoni sui rilievi settentrionali della Sicilia e ancora soleggiato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Temperature minime e massime stabili o in lieve calo.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.