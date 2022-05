Malo celebra la Festa della Mamma 2022 in rosa ibisco: camicia di lino con bottoni in madreperla e girocollo in cotone makò

L’idea regalo per la Festa della Mamma firmata Malo, brand iconico del Made in Italy: la camicia di lino con bottoni in madreperla e il girocollo in cotone makò, in una splendida e brillante tonalità rosa ibisco.

La camicia in puro lino, dalle linee morbide, è ideale da indossare tutto l’anno insieme a qualsiasi look casual o elegante. Il girocollo, realizzato con la tecnica della tintura in capo, è un intramontabile passe-partout.

Un look dallo stile raffinato e senza tempo, nelle nuance dell’ibisco, fiore che simboleggia la bellezza della persona che lo riceve e rappresenta un pegno d’amore per chi lo dona.

La camicia e il girocollo fanno parte della nuova collezione PE 2022, En plein air. Una collezione che esprime tutta la voglia di vivere liberi e in sintonia con il mondo che ci circonda, senza rinunciare alla classe, al lusso soffuso e all’eccellenza firmati Malo.

Camicia in lino: € 280,00

Girocollo in cotone makò: € 250,00

Shop online: malo.it