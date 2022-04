Fuori la compilation del Rockalvi Festival

Online la compilation “Music For The Music A LoveTrip Of Rockalvi Festival 2008/2021”. Dentro: The Notwist, Downtown Boys, Almamegretta, Rezophonic, Hugo Race

Rockalvi è il nome di un festival che si svolge in provincia di Napoli ma anche il marchio con il quale il local promoter Peppe Guarino, infaticabile appassionato di musica di qualità, da oltre tredici anni organizza rassegne live diventando un punto di riferimento per i migliori eventi di “musica altra” che si svolgono in Campania.



In occasione del suo ultra-decennale Rockalvi ha pensato di raccogliere in una compilation canzoni che testimoniano l’affetto che gli artisti dimostrano nei confronti di un lavoro accurato, colmo di spirito indipendente e che rivolge la sua attenzione alle attività sociali. Dopo oltre 300 concerti organizzati è arrivato il momento della prima produzione discografica e non poteva essere che una compilation con una parte dei musicisti che, grazie a Rockalvi, in questi anni sono stati in tour a Napoli e provincia.



Con ben 36 brani la compilation, pubblicata sia in formato doppio Cd-digipack, gode di nomi illustri del panorama nazionale e internazionale con sei inediti e ventotto chicche sonore di:

Downtown Boys, 24 Grana, Eterea Postbong Band, Rezophonic, Platonick Dive, Libera Velo, JoyCut, Dinosauri, Cesare Basile (con un inedito), The Trick, Driftmachine, Sycamore Age, Hugo Race (con un inedito), Foja, Pick A Piper (con un inedito), Plan De Fuga, ...A Toys Orchestra, The Notwist, Marco Messina & Sacha Ricci (99 Posse), Almamegretta, (P)itch, Anchorsong, Amor Fou, Perdurabo & Shramm, Lili, ‘A67, K-Conjog (con un inedito), Joasihno, EPO, Tim McMillan, Saroos, Mr. Silla, Gnut (con un inedito), Elli De Mon, Bol&Snah, Marco Sica & Luigi Ferrara (con un inedito).



L’obiettivo della Compilation è arrivare al pubblico sensibile che ancora una volta vorrà partecipare al folle sogno che coniuga Musica e Beneficenza a sostegno dell’Associazione Camilla La Stella che brilla Onlus. Con la convinzione che promuovere la condivisione di una passione e la generosità verso gli altri possano renderci capaci di vibrare all’unisono, trovando una via d’uscita alla velocità di questi nostri tempi cupi e ossessivi.

Nato da un’idea di Peppe Guarino il Rockalvi è una moderna e impavida fenice. Dai festival ai grandi e piccoli club, da un parcheggio di provincia di Napoli (Calvizzano) alla grande metropoli partenopea, dal mare al verde di tanti angoli campani, il Rockalvi ha sempre ripreso i suoi voli alla ricerca di cuori da mischiare. Quelli degli artisti, giunti da tutta Italia e anche da più lontano, degli addetti ai lavori, del pubblico. Una storia lunga 13 anni che approda a questa raccolta che suona come un album di ricordi e come un invito a scegliere di schierarsi sempre dalla parte delle cause giuste, soprattutto per i momenti duri del periodo pandemico che ha imposto una stasi forzata anche al settore Musica.

Non ci sono parole giuste o adatte per descrivere tutto l’Amore che è racchiuso in questa compilation che mira a sostenere il progetto “Musica per la Musica” dell’associazione Camilla la Stella che Brilla Onlus.

Dopo tanto supporto ricevuto dal mondo della Musica, il Rockalvi ha voluto ricambiare unendosi alle tante voci di un settore che si sta rialzando dopo lo stop imposto dalla pandemia.

Con la vendita della compilation, infatti, si mira a sostenere i progetti dell’associazione e, tra questi, quello di creare con i proventi ricavati, la creazione di borse di studio per l’incisione di musica inedita presso l’Auditorium Novecento di Napoli. Un modo concreto per aiutare gli artisti emergenti che non hanno avuto nessuna possibilità di esprimersi per due lunghi anni.

Oggi, più che mai, Rockalvi rompe il silenzio e invita a prendersi il tempo per viaggiare, traccia dopo traccia, in quei luoghi sospesi che le canzoni sanno inventare per chiunque voglia esplorarli.

Un po’ troppo sognatori? Un po’ ingenui a mettere in piedi un progetto come questo? I promotori non sanno fare altrimenti! Perché? Il senso ci sembra di poterlo davvero raccontare con le parole di Cristiano Godano, un grande amico del Rockalvi.

“Noi, puri e candidi o un po’ colpevoli

Per voglie che ardono

Noi cerchiamo la bellezza ovunque” (Bellezza – Marlene Kuntz)

Tracklist



CD 1



1 24 Grana – Le Abitudini

2 Downtown Boys – Work

3 Eterea Postbong Band – Timecracker INEDITO

4 Rezophonic – Rezo Squad

5 Platonick Dive – Polaroids

6 Libera Velo – ‘O Mare Nun So ll’Onne

7 JoyCut – Wireless

8 Dinosauri – Uno Splendido Disastro

9 Cesare Basile – Sara e il Fiume INEDITO

10 The Trick – Dinner Of Fools

11 Driftmachine – Call Mr. Moriba

12 Sycamore Age – A Maze

13 Hugo Race – Shining Light (Demo) INEDITO

14 Foja – Buongiorno Sofia

15 Pick A Piper – Sea Tunnels INEDITO

16 Plan De Fuga – When I First ( Ghost Track )

17 A Toys Orchestra – Lub Dub

18 The Notwist – Object 5

19 Marco Messina & Sacha Ricci – Dancing In The Depth INEDITO



CD 2

1 Almamegretta feat. Horace Andy – Just Say Who

2 (P)itch – Breakfast and Stars

3 Anchorsong – Ceremony

4 Amor Fou – La Stagione Del Cannibale

5 Perdurabo & Shramm – Don’t Tell Me What To Do

6 Lili – Ritornare

7 ‘A 67 – I Colori

8 K-Conjog – Mosh Pit INEDITO

9 Joasihno – Grounds

10 EPO – Appriesso ‘e Stelle

11 Tim McMillan – The Caravan

12 Saroos – Tatsu Jam

13 Mr. Silla – Holding On

14 Gnut – Dint’a Capa Mia ( Demo Version ) INEDITO

15 Elli De Mon – Confession

16 Bol&Snah – The Sidewalks

17 Marco Sica & Luigi Ferrara – 54VVF-1B in Dub INEDITO

L’associazione Camilla la stella che brilla ONLUS nasce a dicembre 2008, a seguito di una grande gara di solidarietà che ha visto partecipi tante persone nella raccolta fondi per la piccola Camilla affinché le fosse possibile sottoporsi alle terapie necessarie per la sua riabilitazione.



Questo grande amore per Camilla spinse i suoi genitori ed alcuni amici a contraccambiare dedicando il loro tempo ad aiutare anche altri piccoli bambini speciali. Da allora tanti passi sono stati fatti, gli amici sono aumentati e creando una rete meravigliosa che ha fatto comprendere che solo Uniti si può…Tutto!



Music For The Music

A LoveTrip Of Rockalvi Festival 2008/2021