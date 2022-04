Su Rai 4 “The Room – La stanza del desiderio”: la trama del film

In prima serata su Rai 4 “The Room – La stanza del desiderio”: la trama del thriller fantastico con Kevin Janssens e Olga Kurylenko

Mercoledì 27 aprile Rai 4 (canale 21 del digitale terrestre) dà il via a un nuovo ciclo di film che accompagnerà prime e seconde serate del canale per le prossime settimane, il ciclo Weird Tales, dedicato a racconti bizzarri e grotteschi che ridefiniscono in maniera originale i confini del genere fantastico.

Per iniziare, alle 21.20 sarà trasmesso in prima visione il thriller fantastico “The Room – La stanza del desiderio”, diretto dal francese Christian Volckman, già autore del noir fantascientifico d’animazione Renaissance. Matt e Kate, interpretati da Kevin Janssens e Olga Kurylenko, sono una giovane coppia alle prese con il trasloco in una fatiscente villa immersa nel bosco.

Durante i lavori di ristrutturazione, Kate trova una stanza nascosta che possiede un potere incredibile: può far esaudire i desideri che le persone esprimono al suo interno. Dopo una serie di richieste futili, Kate desidera in quella stanza di avere un figlio, dal momento che lei e Matt hanno problemi con il concepimento di un bambino e, magicamente, si materializza un neonato. Ma non tutto quello che la stanza genera è il perfetto coronamento di un sogno…