Previsioni meteo 27 aprile 2022: torna il sole sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 27 aprile 2022: rimonta dell’anticiclone e fine della lunga fase di tempo instabile sulle regioni italiane

Dopo una lunga fase instabile, iniziata a Pasqua, condizioni meteo in miglioramento sull’Italia in questo finale di Aprile. Nella giornata di oggi la rimonta dell’alta pressione e il definitivo allontanamento delle perturbazioni garantirà cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le nostre regioni. Anche le temperature risaliranno gradualmente, per portarsi su valori tipicamente primaverili.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani avremo maggiore nuvolosità sulle regioni di Nord-Ovest ma senza precipitazioni associate. Tanto sole, invece, sul resto della Penisola. Venerdì il weekend inizierà senza variazioni di rilievo, con cieli sereni da Nord a Sud grazie all’alta pressione. In serata però avremo un peggioramento al Nord, con le prime piogge su arco alpino e zone prealpine.

Intanto per oggi, mercoledì 27 aprile 2022, al Nord Italia al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con fenomeni residui specie in Pianura Padana. Al pomeriggio ancora tempo instabile con piogge sparse, più asciutto in Liguria. Migliora in serata con tempo asciutto su tutte le regioni ma con cieli ancora nuvolosi. Neve in giornata oltre i 2000 metri. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro al mattino tempo stabile con nubi sparse alternate a schiarite. Al pomeriggio ancora qualche nube tra Umbria e Marche, soleggiato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto su tutte le regioni con nuvolosità alternata a schiarite. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in arrivo sulla Sardegna, cieli soleggiati sulle restanti regioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, nubi sparse in Sardegna con possibili fenomeni isolati. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Temperature minime stabili o in lieve calo e massime stabili o in aumento al Nord, minime in calo e massime in rialzo al Centro e al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.