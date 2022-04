Lo shock cardiogeno è più letale per le donne

Le donne hanno meno probabilità di ricevere un trattamento salvavita per lo shock cardiogeno rispetto agli uomini, secondo una nuova ricerca

Le donne hanno meno probabilità di ricevere un trattamento salvavita per lo shock cardiogeno rispetto agli uomini, secondo una ricerca presentata oggi all’ESC Acute CardioVascular Care 2022, un congresso scientifico della European Society of Cardiology (ESC).

“Le donne e gli uomini nel nostro studio avevano caratteristiche cliniche simili quando hanno sviluppato lo shock cardiogeno dopo un attacco di cuore”, ha detto l’autore dello studio Sarah Holle del Copenhagen University Hospital, Rigshospitalet, Danimarca. “Questo era uno studio retrospettivo, quindi è difficile sapere perché i medici hanno preso certe decisioni di trattamento. Ma i risultati indicano che una maggiore consapevolezza tra gli operatori sanitari che le donne hanno attacchi di cuore e possono sviluppare shock cardiogeno potrebbe essere un passo verso una gestione della malattia e risultati più equi.”

Lo shock cardiogeno è una condizione pericolosa per la vita in cui il cuore improvvisamente non riesce a pompare abbastanza sangue per fornire gli organi del corpo con sufficiente ossigeno. Di solito è causato da un attacco cardiaco severo. Si stima che fino al 10% dei pazienti con attacchi cardiaci che colpiscono una vasta area del cuore sviluppano anche lo shock cardiogeno. Solo la metà dei pazienti che sperimentano lo shock cardiogeno sopravvive.

Lo scopo di questo studio era quello di indagare le differenze nel trattamento e nella sopravvivenza tra donne e uomini con un attacco di cuore e shock cardiogeno.

Lo studio ha incluso tutti gli adulti consecutivi ammessi tra il 2010 e il 2017 in due centri altamente specializzati che forniscono cure per lo shock cardiogeno a due terzi della popolazione danese. I dati sulle caratteristiche del paziente, il trattamento e la mortalità a 30 giorni sono stati estratti dalle cartelle cliniche. I dati sulla mortalità a lungo termine sono stati ottenuti dal registro nazionale danese dei pazienti.

Un totale di 1.716 pazienti con infarto con shock cardiogeno sono stati arruolati nello studio, di cui 438 (26%) erano donne. L’età media delle donne era di 71 anni rispetto ai 66 anni degli uomini. Le caratteristiche dei pazienti erano simili tra i sessi, tranne che per l’ipertensione e la malattia polmonare ostruttiva cronica che erano più comuni tra le donne. Le donne avevano una probabilità significativamente maggiore degli uomini di essere inizialmente ammesse in un ospedale locale (41% donne contro 30% uomini), mentre un numero significativamente maggiore di uomini ha presentato un arresto cardiaco fuori dall’ospedale (25% donne contro 48% uomini).

Quando si è verificato lo shock, donne e uomini avevano parametri clinici comparabili come la pressione sanguigna, la frequenza cardiaca, il lattato plasmatico (un marcatore dei livelli di ossigeno negli organi) e la frazione di eiezione ventricolare sinistra (funzione della pompa cardiaca).

Per quanto riguarda i trattamenti, percentuali significativamente più basse di donne hanno ricevuto supporto circolatorio meccanico (19% donne contro 26% uomini), procedure mininvasive o chirurgiche per ripristinare il flusso di sangue alle arterie bloccate (83% donne contro 88% uomini), e ventilazione meccanica (67% donne contro 82% uomini). Le donne avevano significativamente meno probabilità degli uomini di sopravvivere a breve e lungo termine. A 30 giorni dopo l’evento cardiaco, solo il 38% delle donne era vivo rispetto al 50% degli uomini. A 8,5 anni, il 27% delle donne era vivo rispetto al 39% degli uomini.

I ricercatori hanno eseguito un’ analisi multivariata per esaminare se il sesso era indipendentemente associato a ciascuna terapia e alla mortalità. L’analisi è stata aggiustata per l’età e l’arresto cardiaco extraospedaliero alla presentazione, poiché entrambi i fattori influenzano il risultato nei pazienti con attacco cardiaco con shock cardiogeno e sono noti per differire tra donne e uomini con la condizione. L’analisi ha rivelato che il sesso femminile era indipendentemente associato a un uso inferiore del supporto circolatorio meccanico e a una peggiore sopravvivenza a breve e lungo termine.

Holle ha detto: “C’è una crescente evidenza che le donne con problemi cardiaci acuti hanno più probabilità degli uomini di avere sintomi non specifici come mancanza di respiro, nausea, vomito, tosse, affaticamento e dolore alla schiena, alla mascella o al collo. Questo potrebbe essere uno dei motivi per cui più donne che uomini nel nostro studio sono stati inizialmente ammessi in un ospedale locale, piuttosto che specializzato. Un maggiore riconoscimento del fatto che le donne possono avere sintomi diversi dal dolore al petto potrebbe minimizzare i ritardi nella diagnosi e nel trattamento e potenzialmente migliorare la prognosi”.

Holle ha concluso: “Le linee guida per il trattamento si basano su studi che hanno arruolato principalmente uomini. Sono necessarie ulteriori ricerche per determinare se donne e uomini con shock cardiogeno possano beneficiare di interventi diversi”.

