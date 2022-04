L’indie pop francese di Kid Francescoli in Italia a luglio 2022 per due speciali date all’Eur Social park di Roma e al Circolo Magnolia di Milano

L’indie-pop francese di Kid Francescoli torna in Italia per due date nel mese di luglio. Il musicista e produttore marsigliese porterà la sua musica, caratterizzata da sonorità ipnotiche, tastiere, synth e voci sussurrate, domenica 24 luglio all’Eur Social Park di Roma e martedì 26 luglio al Circolo Magnolia di Milano.

I biglietti per entrambe le date saranno disponibili a partire dalle ore 14.00 di martedì 22 marzo. Le prevendite per la data di Roma saranno disponibili solo su DICE, mentre quelli per la data di Milano anche su Ticketmaster e Ticketone.

Il successo di Kid Francescoli è arrivato nel 2013 con l’uscita dell’album With Julia e del brano Blow Up. Il suo secondo album del 2017, Play Me Again, contenente il singolo Moon (And It Went Like) e il tour internazionale di quasi due anni che ne è seguito, confermano questo successo. All’interno dell’album, il singolo Moon (And It Went Like) è diventato virale su TikTok.

Per l’album Lovers, Kid Francescoli ha voluto collaborare con diversi cantanti di diversa estrazione, per arricchire i suoni e le atmosfere della sua musica: Nassee, dalla voce morbida e r’n’b, Samantha, con una voce calda e profonda e in lingua portoghese, Ioni e Sarah per mantenere il tocco da club.

Con Lovers, il produttore e musicista ha trovato l’ispirazione per dell’album attingendo a piene mani dall’atmosfera della meravigliosa Corniche marsigliese: il sole, il mare, l’amore pacifico. Un connubio fra i suoni più caldi e latini, mantenendo l’elemento a lui caro della malinconia.

I brani di Kid Francescoli sono stati spesso utilizzati per spot pubblicitari per grandi marchi tra cui Lanvin, Lacoste4, Chanel, Lancome e molti altri.

KID FRANCESCOLI

24 luglio 2022 – Eur Social Park – Roma

26 luglio 2022 – Circolo Magnolia – Milano

Biglietti: €18,00 + prev.

Prevendite per la data di Roma disponibili su DICE.fm,

per la data di Milano anche su Ticketmaster e Ticketone.

Per info: www.bpmconcerti.com