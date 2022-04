L’importanza della musica e degli effetti sonori nelle slot

Quando pensiamo alla musica, dirigiamo la nostra attenzione a quelle canzoni che ci mettono in contatto con le emozioni. La musica è forse una delle cose che più diamo per scontate, che ‘’rumorosamente’’, ma con passo felpato, è in grado di modificare l’ambiente. Nella storia si è sempre dimostrata uno strumento potente a seconda dei ruoli che ricopriva, che fosse intrattenere la nobiltà delle corti europee, raccontare e raccontarsi, o denunciare le piaghe della società, per questo la musica veicola modelli e idee. Recenti studi condotti dalla piattaforma di streaming musicale Deezer dimostrano che la musica ha un impatto emotivo non indifferente sugli ascoltatori, ci vogliono solo 11 minuti per ottenere un beneficio nell’ascolto, e 5 minuti per sprigionare ormoni che veicolano sensazioni di benessere. Per alcuni la musica è un modo per connettersi alla vita, rappresentando spesso l’essenziale. Ma qual è il ruolo della musica nel gioco? Sembrerebbe che alcuni giocatori scelgano le slot proprio in base alla musica.

Musica e famigliarità influenzano le attitudini di chi gioca. Importanti studi sul campo della psicologia del gioco mettono in luce come i giocatori scelgano una slot in base al fatto che questa li riporta a temi e musiche a loro cari, basti pensare che la slot dei Simpson è tra le più giocate. La sensazione rassicurante di giocare una slot dalla musica famigliare rende la scelta di quest’ultima molto più frequente.

Un ritmo da associare alla vittoria è qualcosa di molto pervasivo e non tarda a mostrare i suoi effetti. Quando ci si imbatte in una vittoria non è raro che questa venga accompagnata da ritmi musicali con l’effetto di amplificare l’euforia del vincitore, il quale, ringalluzzito da certi suoni, sarà portato a riprovare quelle sensazioni, riprendendo nuovamente la partita.

Le prime slot machine di Las Vegas non erano dotate di musica, ma solo di suoni rudimentali, eppure riscuotevano un successo non da poco. È successo però che per tenere vivo l’interesse degli appassionati, si è fatto un lavoro di integrazione musicale e di effetti speciali nei decenni a venire, sino ad arrivare alle moderne e più sofisticate slot online. La dotazione degli effetti di queste slot è capace di trasportare il giocatore in altre dimensioni, se pensiamo alla slot El Dorado con le sonorità tipiche delle foreste pluviali amazzoniche. Oggi è infatti impensabile una slot priva di musica, le persone si annoierebbero facilmente. La musica è talmente centrale che esistono persino slot online che si basano proprio sulla musica, è il caso delle slot dedicate alla band Guns and Roses.

Naturalmente il lavoro degli sviluppatori in tale ambito è di grande responsabilità in quanto una musica di cattivo gusto può produrre effetti negativi.