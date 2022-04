Il nuovo Tablet PC HANNspree Zeus 2 offre più spazio di visualizzazione

Zeus 2 offre più spazio di visualizzazione rispetto alla maggior parte dei tablet PC e vanta un controllo touch avanzato e sensibile al tocco per vivere un’esperienza di mobile computing più ampia e migliore

HANNspree, azienda specializzata in elettronica di consumo e sistemi di visualizzazione, ha lanciato il Tablet PC Zeus a grande schermo di seconda generazione. Zeus 2 HANNSpree Pad offre un’esperienza di visualizzazione eccezionale in ambito mobile computing e offre maggior potenza, più spazio di archiviazione e una resistente custodia opzionale per applicazioni industriali e aziendali.

La libertà di connessione è fondamentale per lo stile di vita moderno sempre più dinamico e il Tablet PC è la soluzione perfetta. Essere confinati a una scrivania è molto più raro oggi: dall’intrattenimento al gioco, dal mondo degli affari all’istruzione, la domanda di Tablet PC è ai massimi livelli. Con un ruolo così significativo nella vita quotidiana, un display più grande consente agli utenti di essere più produttivi, più coinvolti e di accedere a un maggior numero di informazioni, ed è per questo che Zeus 2 di HANNspree presenta un display unico da 13,3 pollici, che consente agli utenti di avere uno spazio più ampio di visualizzazione. Zeus 2 amplia la visualizzazione di e-mail, pagine Web, applicazioni, documenti e giochi, in modo che gli utilizzatori possano visualizzare un numero maggiore di utenti durante le videochiamate, sperimentare una visione migliore e più nitida di file di studio o di pagine social media e visualizzare meglio le applicazioni aziendali per una navigazione più semplice e immissione dei dati più rapida. L’ampio display rende inoltre molto più facile per gli utenti interagire con più applicazioni multimediali contemporaneamente.

Oltre a una dimensione unica e più performante, il display Zeus 2 offre la migliore tecnologia touch screen garantendo un controllo tattile perfetto. L’avanzato display capacitivo a 10 punti che supporta il controllo multi-touch e lo scorrimento assicura che gli utenti possano toccare, trascinare e scorrere con precisione senza alcun ritardo o errore che genera frustrazione. Inoltre, lo schermo Zeus 2 è dotato di una risoluzione 1920 x 1080 Full HD 1080P e utilizza la tecnologia di visualizzazione IPS che offre immagini straordinarie e di alta qualità, anche per contenuti impegnativi e da angoli di visione ultra ampi.

Soddisfacendo le elevate esigenze degli utenti, Zeus 2 offre elevate prestazioni. È dotato di un processore Octa Core con potente grafica integrata, 4 GB di RAM e supporta il più recente sistema operativo Android (10). Zeus 2 include anche una doppia fotocamera da 5 MP per consentire un pratico utilizzo multimediale in movimento, con 64 GB di memoria interna e la possibilità di aggiungere ulteriori 128 GB di spazio di archiviazione tramite Micro SD, in vista dell’elevato volume di contenuti multimediali, nonché di app e documenti che vengono memorizzati ogni giorno su Tablet PC.

Zeus 2 rende la connessione a Internet facile, veloce e affidabile grazie a un Wi-Fi Dual-Band 802.11 a/b/g/n+ac in grado di connettersi a un router wireless a 2,4 GHz o 5 GHz. Include anche Bluetooth 5.0 LE (Low Energy) per abilitare la connettività wireless con dispositivi compatibili in modo che gli utenti possano connettersi in coppia con cuffie wireless o condividere contenuti in modo rapido e semplice tra dispositivi senza dover utilizzare cavi o fare affidamento su connessioni Internet. Zeus 2 offre anche una porta USB Type-C che consente di connettersi all’hardware di supporto per la ricarica USB oltre a permettere l’interazione diretta da dispositivo a dispositivo. Ad esempio, gli utenti possono ampliare la visualizzazione di una presentazione collegando il proprio dispositivo mobile a un monitor portatile HANNspree. Nel caso in cui si voglia avere una visione ancora migliore del contenuto dello schermo, come nel caso di giochi, Zeus può collegarsi a un televisore, a un monitor o a un proiettore compatibile tramite la porta mini-HDMI.