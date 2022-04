Gli psicologi spiegano come riconoscere un manipolatore emotivo

Co s’è la manipolazione emotiva? Come riconoscere un manipolatore emotivo e come agisce? E se invece la persona manipolatrice sono io? Parlano gli psicologi

Cos’è la manipolazione emotiva? Come riconoscere un manipolatore emotivo e come agisce? E se invece la persona manipolatrice sono io, come posso rendermene conto e correggere tendenze e atteggiamenti negativi?

Ne abbiamo parlato con gli esperti di Guidapsicologi.it che ci spiegano cosa fare quando smascheriamo un manipolatore emotivo e ci lasciano alcuni consigli per difenderci dai suoi attacchi e dalle sue strategie.

Cos’è la manipolazione emotiva?

La manipolazione emotiva si verifica quando una persona usa tecniche persuasive per convincere un altro soggetto a fare ciò che vuole, sempre alla ricerca del proprio vantaggio. I manipolatori emotivi possiedono grandi capacità oratorie, grazie alle quali influenzano e convincono, riuscendo a ribaltare le situazioni a loro favore, il che finisce per produrre controllo sull’altra parte. I comportamenti delle persone manipolatrici sono inappropriati e possono essere di vario tipo, tra questi c’è la capacità di rilevare le debolezze dell’altra persona per mettere successivamente in pratica le tattiche che ritengono più efficaci al fine di sfruttare la vittima e trarne benefici. La persona che viene manipolata finisce per essere la vittima, poiché mette l’altra al primo posto, lasciando in secondo piano i propri interessi e bisogni. Questo finisce per influenzare negativamente la sua autostima, il concetto di sé, il rispetto di sé e l’accettazione di sé, rendendola insicura, tristi e insoddisfatta. Vi sono casi in cui le vittime arrivano a difendere il comportamento del manipolatore, sentendosi addirittura in colpa per la situazione generata.

Come riconoscere un manipolatore emotivo e come agisce

I manipolatori studieranno la loro vittima e cercheranno il suo punto debole da sfruttare a proprio vantaggio. Questo tipo di persona di solito non si fa molti scrupoli, quindi metterà i propri bisogni prima di quelli di chiunque altro. I soggetti dominanti (manipolatori) presentano una bassa autostima, che li fa sentire insicuri, motivo per cui quando ne sono consapevoli mostrano un’immagine contraria, adottando un atteggiamento dominante ed egoistico nel rapporto con l’altra persona. In generale, durante un conflitto, la persona manipolatrice utilizza tecniche come l’aggressività (attiva o passiva). Questi comportamenti si possono intuire osservando le abilità sociali della persona, poiché ci sarà qualche deficit, soprattutto legato all’assertività: essendo manchevoli di altri strumenti, ricorrono al ricatto emotivo per ottenere ciò che vogliono, diventando sempre più aggressivi, fino ad ad arrivare a fare uso di violenza. Coloro che esercitano la manipolazione emotiva non si sentiranno a proprio agio negli ambienti che li circondano (lavoro, famiglia, amicizia, partner…) e questo li rende persone rigide, che giudicano gli altri, con la necessità di dimostrare di avere sempre ragione in tutto. Hanno anche una bassa tolleranza alla frustrazione, le loro reazioni sono solitamente guidate dalla rabbia, dall’essere costantemente sul chi va là, e sono soliti attaccare con critiche distruttive, con aggressività sia fisica che verbale quando si sentono minacciati. Tutto sembrerà loro insufficiente, non si accontentano di nulla e sono estremamente esigenti, senza alcun tipo di limite: ecco perché una delle caratteristiche che li caratterizza è la loro continua richiesta. Il manipolatore alimenta il suo ego attraverso la manipolazione dell’altra persona, poiché questo gli trasmette una sensazione di controllo e potere. Il ricorso al vittimismo è un altro dei tratti caratteristici, motivo per cui esagerano comportamenti, rimproverando cose e/o situazioni che in realtà non sono un grosso problema o che addirittura non sono mai accadute. Se vedono che la vittima cerca di liberarsi, sembreranno dipendenti, indifesi, esagereranno problemi di salute, ecc.

Cosa fare quando smascheriamo un manipolatore emotivo

Se ti accorgi di essere manipolato, il primo passo è la consapevolezza. Puoi rilevare alcuni dei fattori scatenanti che ti aiuteranno a riconoscere che sta avvenendo una manipolazione, sentendo che i tuoi diritti fondamentali non vengono rispettati, il che farà scattare campanelli d’allarme, come ad esempio:

Diritto di esprimere i propri sentimenti, opinioni e idee

Diritto di stabilire le proprie priorità

Diritto a essere trattati con rispetto

Diritto di difendersi dall’aggressione esterna, fisica o emotiva

Diritto di dire NO senza sentirsi in colpa

Se ritieni che questi diritti non vengano rispettati, mantieni le distanze dalla persona in questione, e non sentirti in colpa per non aver fatto ciò che ti chiede, perché cercherà di ricattarti emotivamente per ottenere tutto ciò che vuole. Quando ti chiedono qualcosa, prenditi il ​​tempo che ritieni sia necessario per dare una risposta, non farlo subito: con la pressione che esercitano attraverso le loro richieste non ti permetteranno di pensare e ti costringeranno a prendere una decisione rapida. Questo ti farà solo sentire in colpa. Una volta presa una decisione, sii risoluto. I soggetti manipolatori sono esperti nell’analizzare la tua comunicazione non verbale e nello scoprire i tuoi punti deboli, e useranno tutte le loro forze sperando che tu finisca per cedere. Questi sono alcuni consigli da utilizzare nel caso in cui rilevassi questo tipo di comportamento, che possono ridurre il disagio. Si consiglia sempre di appoggiarsi a una terapia psicologica.

Se il manipolatore emotivo sono io? Come notare e correggere tendenze e atteggiamenti negativi.

Per renderti conto di essere una persona manipolatrice devi compiere una serie di passaggi:

La prima cosa sarà analizzare il tipo di relazioni che hai in questo momento con la tua famiglia, i tuoi amici e, se ce l’hai, con il tuo partner. Quando fai questa analisi dovrai osservare la qualità di queste relazioni, se c’è qualche tipo di dipendenza in una di esse, se rilevi alcune delle caratteristiche che abbiamo menzionato in precedenza, se non sei soddisfatto del tipo di relazione…

Se riconosci di essere una persona che manipola gli altri, la seconda cosa da fare è capire se vuoi cambiare o migliorare questa tua caratteristica.

Infine, dovrai riconoscere e accettare che ci sono comportamenti tossici che devono cambiare.

La cosa migliore da fare sarebbe chiedere aiuto a un professionista nel campo della psicologia in modo che possa darti delle linee guida su come reindirizzare quei comportamenti che stai mettendo in atto e sostituirli con altri più appropriati. Se decidi di rivolgerti a un professionista, dovrai iniziare smettendo di vedere le vittime come qualcuno di cui puoi beneficiare ogni volta che vuoi, sostituendo questa visione con un rapporto di reciprocità in cui entrambi apportano più o meno lo stesso. Dovresti inoltre fare un’analisi delle insicurezze che sono presenti in te, rilevando quali sono e come puoi iniziare ad affrontarle. Un altro aspetto importante sarà ridurre i comportamenti aggressivi, poiché non sono piacevoli per nessuno, e sostituirli con comportamenti adattivi al contesto, imparando a trattare gli altri in modo assertivo. Sostituisci il pensiero che l’unica persona che conta sei tu con un pensiero dove tutte le persone hanno lo stesso valore. Impara a soddisfare i tuoi bisogni senza approfittare degli altri. Questo processo richiederà molto sforzo e lavoro interiore perché ti ritroverai a fare i conti con il tuo io interiore, ma se sali un gradino al giorno e cerchi il giusto aiuto, sarai in grado di crescere personalmente e ottenere il controllo della tua vita invece piuttosto che di quella degli altri. Otterrai una grande quantità di forza, sia emotiva che mentale, senza bisogno di manipolare un’altra persona.

Suggerimenti per difendersi da un manipolatore emotivo

1. Essere consapevole. Rilevare che stai subendo una manipolazione è il passo principale per poterti difendere e applicare i suggerimenti che seguono.

2. Non incolpare te stesso. Se non cedi o non rispondi alle richieste dell’altra persona, non sentirti in colpa. Come detto sopra, hai dei diritti che includono il non soddisfare ciò che gli altri vogliono, non è colpa tua se i soggetti manipolatori sono così.

3. Lavorare sull’autostima. Fare una riflessione e un’introspezione sulla tua autostima è molto importante, poiché ti aiuterà a conoscere il tuo io interiore più oscuro, le tue carenze, le insicurezze, le paure, ecc. Le persone manipolatrici saranno consapevoli di queste debolezze e le useranno per farti del male, per questo motivo è necessario avere un’adeguata conoscenza di sé al fine di proteggerti. Non è una cosa semplice, per questo si consiglia di ricorrere a un percorso terapeutico, per acquisire gli strumenti necessari e adeguati per affrontare la situazione che si sta vivendo.

4. Allenare l’assertività. L’assertività ti faciliterà e ti aiuterà nel messaggio che vuoi trasmettere al manipolatore, poiché verrà utilizzata una comunicazione verbale amichevole, naturale e rispettosa, in cui vengono convalidate le emozioni e i sentimenti sia del manipolatore che di noi stessi. Gli verrà fatto capire che non sarà possibile esaudire le sue richieste per quanto insistenti siano, rispondendo sempre con un atteggiamento di rispetto, mantenendo la calma e con fermezza in ogni momento.

5. Essere fermi sulle nostre decisioni. La fermezza ti permetterà di argomentare la decisione che hai preso riguardo alla richiesta del manipolatore e di non cedere, non importa quanti ricatti o manipolazioni emotive stia esercitando in quel momento. Si tratta di fargli capire che non importa quanto sia insistente, facendo leva su sentimenti di colpa, obbligo o paura, perché sarà uno sforzo vano: non otterrà ciò che chiede perché la tua decisione è ferma e tu non sei disposto a cambiarla.

6. Stabilire dei limiti. I limiti devono essere stabiliti in modo chiaro e fermo, ma si tratta di un compito difficile, poiché non tutte le persone hanno la stessa facilità e/o capacità di portarlo a termine. Questi limiti ti aiuteranno a marcare le linee che il manipolatore non potrà superare. Per proteggersi, è molto importante essere consapevoli che i limiti sono fondamentali e che se non vengono rispettati, il manipolatore osserverà una debolezza che potrà alimentare la sua smania di prevaricazione. Se rispetti i limiti che hai delimitato, la persona manipolatrice finirà per rendersi conto che sta sprecando il suo tempo in qualcosa da cui non trarrà alcun tipo di beneficio.

7. La trattativa. Vi sono casi in cui esaudire la richiesta del manipolatore non implica molto sforzo o sacrificio. In queste situazioni è essenziale avvalersi della negoziazione, per far sì che entrambe le parti possano trarre beneficio e non solo la persona manipolatrice. Si può ad esempio concedere in cambio di una contropartita, oppure non dare esattamente tutto ciò che viene richiesto, sempre rimanendo fedeli ai limiti prestabiliti.