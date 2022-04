Aborto: ecco il dossier choc di Pro Vita Famiglia

«Sono oltre 1.400 – secondo dati sottostimati – le donne che ogni anno, in Italia, subiscono danni fisici come conseguenza immediata dell’aborto legale, mentre la mortalità delle donne che abortiscono legalmente è sottostimata addirittura del 60%. Quasi mille donne (979), come ammette l’ultima lacunosa relazione del Ministero della Salute sulla Legge 194/78, nel solo 2019 hanno subito effetti avversi anche gravi dal solo aborto chimico. Sono i dati choc che emergono dal dossier “Aborto: dalla parte delle donne” , presentato oggi in Senato, presso la Sala “Caduti di Nassirya”, su iniziativa del senatore Simone Pillon e di Pro Vita & Famiglia Onlus.

Portare alla luce i reali dati sull’incidenza dell’aborto sulla salute della donne «è fondamentale perché soltanto con un’informazione scientificamente corretta e rigorosa si può dare alle madri la possibilità di avere la giusta consapevolezza su cosa è l’aborto e cosa provoca», ha sottolineato il professor Giuseppe Noia, docente di Medicina dell’Età Prenatale dell’Università̀ Cattolica del Sacro Cuore, direttore dell’Hospice Perinatale del Policlinico Gemelli e presidente della Fondazione Il Cuore in una Goccia ETS. «Questo dossier, ben fatto, con molti e puntuali riferimenti bibliografici, dati e statistiche, è veramente “dalla parte delle donne” perché le aiuta a scegliere con consapevolezza e risponde alle lacunose e imprecise relazioni del Ministero della Salute sulla Legge 194/78. Tra l’altro le conseguenze dell’aborto non sono solo le infezioni e le emorragie riportate dalla relazione, ma sono anche il danno cervicale, la perforazione della parete uterina, l’infertilità, aborti spontanei ricorrenti, malattie autoimmuni fino addirittura al cancro al seno e tante altre patologie fisiche e psichiche».

«Siamo sinceramente preoccupati per la salute delle donne e per la mancanza di un vero consenso informato sull’aborto», ha aggiunto Francesca Romana Poleggi, membro del direttivo di Pro Vita & Famiglia. «Una scelta non può essere tale se non è libera e se non c’è un’informazione veritiera su ciò che si sceglie. Basti pensare, infatti, che nell’ultima contraddittoria relazione ministeriale, mentre la tabella 27 parla di 411 conseguenze avverse, in generale, dell’aborto, a pag. 53 c’è scritto che sono state 979 le madri ferite dal solo aborto chimico! In più, come se non bastasse, l’Istituto Superiore di Sanità si è rifiutato di fornire ai ricercatori (Reardon et al.) i dati separati relativi alla mortalità conseguente l’aborto indotto, il parto e l’aborto spontaneo. Infine ricordiamo che nel 2020 il ministro Speranza ha ricevuto il parere favorevole alle sue direttive (ora sappiamo perché secretate) sulla Ru486 da alcuni organi di consulenza, i quali si sono basati su uno studio prodotto da membri del comitato consultivo scientifico esterno di Exelgyn e Nordic, le case farmaceutiche che producono e distribuiscono la RU486: è stato dunque ignorato il conflitto di interesse a discapito della salute delle donne. Non possiamo inoltre non spendere una parola sulla principale vittima della legge 194 che è il bambino nel grembo. Un essere umano con il suo DNA, persona fin dal momento del concepimento, che viene discriminata per l’età: chi è piccolo non ha diritto di nascere».

«Siamo purtroppo abituati a considerare l’aborto come un bene per le donne, ma ci dimentichiamo che sono proprio loro che pagano sulla loro pelle le conseguenze, che si protraggono poi per tutta la vita», ha affermato il senatore Simone Pillon. «Auspico – ha aggiunto – che in un momento storico in cui molti Paesi stanno facendo marcia indietro sulle legislazioni pro-aborto, e addirittura gli Stati Uniti stanno mettendo in discussione la storica sentenza Roe vs Wade, ci possa essere anche in Italia il coraggio di aprire una riflessione sulla Legge 194. Senza connotati ideologici, ma che sia capace di mettere al centro la donna e il suo bambino, non più divisi, non più con i diritti dell’una contro i diritti dell’altro, ma per il bene di entrambi».