In prima serata su Rai 4 “Unfaithful – L’amore infedele”: la trama del film diretto dallo specialista Adrian Lyne

Martedì 26 aprile la prima serata di Rai 4 (canale 21 del digitale terrestre) volge al noir con un piccolo classico dell’home thriller, “Unfaithful – L’amore infedele”, in onda alle 21.20. Diretto dallo specialista Adrian Lyne, regista di “Attrazione fatale” e “Proposta indecente”, “Unfaithful” racconta la storia di Edward e Connie, una coppia borghese nella New York di inizio terzo millennio che comincia mostrare le prime crepe del rapporto quando la donna perde la testa per il giovane libraio Paul.

Edward scopre il tradimento della moglie e, preso dall’impeto, uccide l’amante innescando una reazione a catena che porterà a conseguenze imprevedibili. Remake di “Stéphane, una moglie infedele” (1969) di Claude Chabrol, “Unfaithful” vede nel ruolo dei protagonist Richard Gere e Diane Lane, che per questo film è stata candidata ai Premi Oscar.

A seguire, una nuova puntata di “Wonderland” il magazine di Rai4 che ha incontrato lo scrittore e fumettista Alfredo Castelli per festeggiare i primi 40 anni di vita editoriale del “detective dell’impossibile” Martin Mystère, sua più celebre creatura. Il magazine di Rai 4, inoltre, fornirà un puntuale identikit di Alex Rider, l’agente segreto adolescente protagonista dell’omonima serie in partenza in prima visione su Rai4 dal 2 maggio. Per la rubrica The W-Files, infine, un’intervista storica al protagonista di “Parasite”, la star coreana Song Kang-ho, che anticipa la messa in onda del film, su Rai 4 il 5 maggio.