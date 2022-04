Previsioni meteo 26 aprile 2022: il maltempo insiste al Nord

Le previsioni meteo di oggi, martedì 26 aprile 2022: bel tempo al Centro e al Sud, ancora piogge sulle regioni settentrionali

Scenario meteo con poche variazioni sull’Italia in questi ultimi giorni del mese di Aprile, che si sta chiudendo con tempo instabile. Dopo le abbondanti piogge dei giorni scorsi, anche nella giornata di oggi avremo condizioni di maltempo sulle regioni del Nord Italia, in particolare su quelle orientali. Bel tempo sul resto della Penisola, con innocua nuvolosità sulle regioni centrali e cieli sereni al meridione, dove le temperature saranno tipicamente primaverili.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani la rimonta dell’alta pressione e il definitivo allontanamento delle perturbazioni riporteranno il sereno lungo tutto lo Stivale. Avremo cieli sereni o con innocue velature su tutta la Penisola e temperature massime in rialzo. Il quadro non cambierà nella giornata di giovedì, che trascorrerà con tempo stabile e soleggiato da Nord a Sud.

Intanto per oggi, martedì 26 aprile 2022, al Nord Italia al mattino tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi, più asciutto al Nord-Ovest. Al pomeriggio ancora fenomeni sparsi specie al Nord-Est. In serata residui fenomeni in Friuli, variabilità asciutta altrove. Neve in giornata sulle Alpi oltre i 1500-1800 metri. Venti moderati o forti dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro al mattino isolate pioviggini tra Toscana, Umbria e Marche, tempo stabile altrove con nubi sparse alternate a schiarite. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata fenomeni in esaurimento con nubi sparse e schiarite e ampi spazi di sereno tra Lazio e Abruzzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nessuna variazione attesa con cieli soleggiati su tutte le regioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Temperature minime in calo e massime stabili o in rialzo.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.