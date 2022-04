Malattia di Fabry: nuovi dati su pegunigalsidase alfa

Malattia di Fabry: Protalix e Chiesi presentano i dati di uno studio di Fase III sul trattamento con pegunigalsidase alfa

Protalix BioTherapeutics e il partner Chiesi Farmaceutici venerdì hanno svelato i risultati finali di uno studio di fase III condotto con pegunigalsidase alfa (PRX-102), un farmaco sperimentale per la malattia di Fabry, dicendo che ha raggiunto gli obiettivi chiave per la sicurezza, l’efficacia e la farmacocinetica.

I risultati indicano che il trattamento con 2 mg/kg di PRX-102 somministrato per infusione endovenosa (IV) ogni quattro settimane è stato ben tollerato e la malattia di Fabry, valutata in base alla pendenza della velocità di filtrazione glomerulare stimata (eGFR) e alla concentrazione plasmatica di liso-Gb3, era stabile.

“Siamo lieti di annunciare i risultati finali dello studio clinico di fase III BRIGHT e desideriamo ringraziare gli investigatori dello studio, i pazienti affetti da malattia di Fabry e le loro famiglie che hanno dedicato il loro tempo e i loro sforzi a questa importante ricerca”, ha dichiarato Giacomo Chiesi, responsabile di Chiesi Global Rare Diseases.

“Sulla base di questi dati e di ulteriori studi clinici, riteniamo che PRX-102 possa essere un’importante nuova opzione terapeutica per i pazienti che attualmente ricevono infusioni di ERT ogni due settimane, e siamo impazienti di portare avanti il nostro lavoro in tutto il mondo per ottenere l’approvazione regolatoria.

“Siamo entusiasti di condividere i dati finali dello studio BRIGHT, un’importante pietra miliare nel progresso del nostro programma clinico PRX-102”, ha detto Dror Bashan, presidente e amministratore delegato di Protalix. “La disponibilità di questi dati per la revisione da parte della Food and Drug Administration degli Stati Uniti, dell’Agenzia europea per i medicinali e di altri enti regolatori è un altro passo avanti verso l’approvazione anticipata di PRX-102 come una potenziale buona alternativa per i pazienti adulti Fabry sia nel regolare regime di 1 mgkg ogni due settimane che in quello di 2 mgkg ogni quattro settimane.”

I risultati dello studio BRIGHT arrivano quasi un anno dopo che la Fda ha emesso una lettera di risposta completa (CRL) per un deposito in cerca di approvazione di pegunigalsidase alfa.

PRX-102 è un candidato prodotto di α galattosidasi A ricombinante, PEGilato e reticolato, espresso da cellule vegetali.

Lo studio clinico di fase III BRIGHT (NCT03180840) è uno studio multicentrico, multinazionale, in aperto, con switch-over, progettato per valutare la sicurezza, l’efficacia e la farmacocinetica del trattamento con 2 mg/kg di PRX-102 somministrati ogni quattro settimane per 52 settimane (un totale di 14 infusioni). Lo studio ha arruolato 30 pazienti adulti con malattia di Fabry (24 maschi e 6 femmine) con un’età media (SD) di 40,5 (11,3) anni, da 19 a 58 anni, che avevano precedentemente ricevuto una terapia enzimatica sostitutiva (ERT) approvata per almeno tre anni con una dose stabile somministrata ogni due settimane (agalsidasi alfa – Replagal o agalsidasi beta – Fabrazyme). I sintomi più comuni della malattia di Fabry al basale erano acroparestesia, intolleranza al calore, angiocheratomi e ipoidrosi.

Tutti i pazienti che hanno partecipato allo studio hanno ricevuto almeno una dose di PRX-102, e 29 pazienti hanno completato lo studio. Di questi 29 pazienti, 28 hanno ricevuto il regime previsto di 2 mg/kg di PRX-102 ogni quattro settimane per tutto lo studio, mentre un paziente è passato a 1 mg/kg di PRX-102 ogni due settimane secondo il protocollo all’11° infusione. Un paziente si è ritirato dallo studio dopo la prima infusione a causa di un incidente stradale.

Le prime infusioni di PRX-102 sono state somministrate in condizioni controllate presso il sito di sperimentazione. In base ai criteri prestabiliti nel protocollo dello studio, i pazienti hanno potuto ricevere le loro infusioni di PRX-102 in una struttura di assistenza domiciliare una volta che lo sperimentatore e il monitor medico dello sponsor hanno concordato che era sicuro farlo.

Complessivamente, 33 dei 182 eventi avversi emergenti dal trattamento (TEAEs) riportati in nove pazienti (30,0%) sono stati considerati correlati al trattamento; tutti erano di gravità lieve o moderata e la maggior parte si sono risolti alla fine dello studio. Non ci sono stati TEAE seri o gravi correlati al trattamento e nessun TEAE ha portato alla morte o al ritiro dallo studio. Dei TEAE correlati al trattamento, 27 erano reazioni legate all’infusione (IRR) e il resto erano eventi singoli di diarrea, eritema, affaticamento, malattia simile all’influenza, aumento del rapporto proteine/creatinina nelle urine e urine positive per i globuli bianchi. Le 27 IRR sono state riportate in cinque (16,7%) pazienti, tutti maschi.

Tutte le IRR si sono verificate durante l’infusione o entro due ore dall’infusione; nessun evento è stato registrato tra due e 24 ore dall’infusione. Nessuno dei pazienti senza anticorpi anti-farmaco (ADA) allo screening ha sviluppato ADA indotti dal trattamento dopo il passaggio al trattamento con PRX-102.

Le misure di risultato dello studio mostrano che le concentrazioni plasmatiche di lyso Gb3 sono rimaste stabili durante lo studio con un cambiamento medio (±SE) di 3,01 nM (0,94) dal basale (19,36 nM ±3,35) alla settimana 52 (22,23 ±3,60 nM). I valori assoluti medi di eGFR erano stabili durante il periodo di trattamento di 52 settimane, con un cambiamento medio dal basale di 1,27 mL/min/1,73 m2(1,39). La pendenza media (SE) dell’eGFR, alla fine dello studio, per la popolazione complessiva, era di 2,92 (1,05) mL/min/1,73m2/anno che indica stabilità.