In libreria “La Chitarra volante ensemble negli Usa”

Vito Nicola Paradiso pubblica La chitarra volante ensemble in Usa che contiene otto composizioni originali in stile nordamericano

La serie best seller “La Chitarra volante” si arricchisce di una nuova raccolta dedicata agli ensemble e alle orchestre giovanili di chitarra. Si intitola La chitarra volante ensemble in Usa e contiene otto composizioni originali in stile nordamericano di Vito Nicola Paradiso (Edizioni Curci, collana Curci Young). Da Cowboy Song a Whisky Country, da Tip Tap Charleston a Broadway By Night, una musica accattivante e facile da eseguire, che trae ispirazione da tipiche danze statunitensi, come il blues, il country, il jazz, il tip-tap, l’hip hop e il rock and roll.

Prosegue dunque l’affascinante viaggio musicale alla scoperta della chitarra e delle sue potenzialità espressive, proseguendo la fortunata esperienza delle altre antologie che esplorano i diversi angoli del pianeta e sono rivolte a piccoli organici di chitarristi in erba o a orchestre non professioniste, in stile World Music, come: La Chitarra volante ensemble 1 e La Chitarra volante ensemble 2, le Danze latino-americane, La Chitarra volante in Brasile.

Con parti staccate scaricabili online.

Vito Nicola Paradiso

Per migliaia di ragazzi che suonano la chitarra Vito Nicola Paradiso non ha bisogno di presentazioni. È l’autore della Chitarra volante: il percorso didattico completo, campione di vendite in Italia, che ora “vola” anche all’estero, con la nuova edizione per il mercato brasiliano. Nato nel 1964 a Santeramo in Colle (Bari), Paradiso ha avuto tra i suoi maestri Alirio Diaz, Oscar Ghiglia e Alberto Ponce, e vanta un’intensa carriera concertistica internazionale, tiene regolarmente masterclass, concerti, conferenze e laboratori in tutta Italia. È molto apprezzato anche come arrangiatore di diversi generi musicali. Ha ricevuto importanti riconoscimenti tra cui il premio “Chitarra d’oro” 2012 per la didattica al Convegno internazionale di chitarra di Alessandria.

La Chitarra volante

La Chitarra volante è un metodo best seller articolato in più volumi, che consente ai giovani studenti di acquisire presto l’indipendenza tecnica e la musicalità necessarie per appassionarsi allo strumento. Oggi è disponibile la nuova edizione riveduta e ampliata , che mantiene inalterate le premesse didattiche, la struttura e i contenuti di fondo, così apprezzati da studenti e docenti.

L’approccio allo studio è semplice e immediato, permette di iniziare a suonare subito e si basa su un apprendimento pratico per cui le nozioni teoriche sono tratte dell’esperienza sullo strumento. Caratterizzata da una grafica aggiornata, moderna e funzionale, la nuova edizione propone brani in ordine di difficoltà e di grande accessibilità, tante pagine in più da studiare e da suonare e un repertorio ancora più esteso per chitarra sola, duo e trio, con musiche da tutto il mondo.

Le tracce audio dei brani sono disponibili online con accesso riservato, sia in versione completa sia come basi d’accompagnamento, con la possibilità di modificare la velocità di riproduzione utili sia per favorire la gradualità dello studio, sia per le esecuzioni in pubblico. La chitarra volante è inoltre intitolato un importante Concorso musicale.

