“Viaggio all’Inferno” è il nuovo libro di Rocco Cosentino

Su tutti gli store online e in libreria “Viaggio all’Inferno”, il nuovo libro di Rocco Cosentino fuori per la Collana editoriale Belle Époque

Il noir di Rocco Cosentino è ispirato a una vicenda realmente accaduta. Nel romanzo, egli racconta con crudezza e realismo una storia che affronta una piaga ancora persistente: la violenza sui minori e sulle donne nell’ambiente familiare e parentale.

“Siamo molto orgogliose di aver dato alle stampe un libro che pone l’accento su una tematica quanto mai attuale. In un periodo in cui si sente forte il bisogno ‘di non voltarsi dall’altra parte’ ma di aprire gli occhi e condannare fermamente la violenza, la nostra collana propone un romanzo che vuole essere un invito alla riflessione e al confronto oltre a un racconto letterario delicato e coinvolgente” così le direttrici editoriali Rosa Caruso e Maria Grazia Porceddu.

Ambientato nella provincia campana, l’opera traccia percorsi umani differenti, sospesi tra violenza e abusi, affetti familiari e amicizie. Un dramma moderno che appare come sospeso in un tempo indefinito a sottolineare l’universalità della vicenda. Rocco Cosentino, attraverso una scrittura cinematografica, essenziale e d’impatto, riempie le varie “scene” di una straordinaria emotività realizzando un noir dalle atmosfere torbide, in cui la corruzione morale troverà giustizia “in luoghi inimmaginabili”.

Viaggio all’Inferno ha già richiamato un notevole interesse. Sono ben quattro, infatti, le prefazioni che ne introducono la lettura ed esprimono il pensiero di alcuni importanti e noti professionisti delle diverse categorie di appartenenza: Ruggero Chinaglia, medico cifrematico e Presidente dell’Associazione Cifrematica di Padova; Maria Ciccotta, medico in formazione specialistica; Stefania Monica Bertoldi, avvocato del Foro di Treviso e Magistrato Onorario della Procura di Padova e Manuela Tempesta, regista Rai, Rai Cinema e sceneggiatrice.

La copertina è impreziosita dall’opera pittorica “Verso il baratro” del Maestro Antonio De Paoli.

Rocco Cosentino è un attore e regista. Si occupa di cinema, teatro e scrive sceneggiature. Ha pubblicato, nel 2012, il suo primo romanzo dal titolo “Nel nome del Padre e della Madre” (edito da Il Castello) che affronta per la prima volta dal punto di vista letterario e non strettamente scientifico, la Sindrome maschile di Klinefelter e la fecondazione eterologa, riscuotendo un notevole successo.

La collana editoriale

La collana editoriale Segreti in giallo è nata nel 2020, fondata da Rosa Caruso (blogger e grafica) e Maria Grazia Porceddu (giornalista e blogger). La collana si rivolge a coloro che prediligono il genere: giallo deduttivo o classico (giallo psicologico, storico e a fumetti), paranormale (streghe, vampiri, fantasmi; magia e occultismo ecc.), horror (psicologico non splatter), fantasy, gotico. Fiore all’occhiello è la sezione dedicata ai giovani lettori (bambini/ragazzi). Accanto a questa sono nate, immediatamente dopo, quali sue naturali diramazioni, le collane: Belle Époque (romanzi ambientati tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, epistolari e diari) e Belle Époque Pink (romanzi di genere rosa con le sue ulteriori sfumature: Chick lit, up lit, historical romance, erotic romance).