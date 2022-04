“Bambina” è il nuovo singolo della giovane Roberta Cassarino

Fuori “BAMBINA”, il nuovo singolo della giovane e promettente cantante siciliana Roberta Cassarino, prodotto da Estrus Music e Skrawl

E’ uscito “Bambina”, il nuovo singolo della giovane promettente cantante siciliana Roberta Cassarino, prodotto da Estrus Music e Skrawl.

“Bambina” è la rappresentazione di una persona inizialmente molto cara a noi, alla quale diamo tutti noi stessi, alla quale ci affidiamo totalmente, raccontando anche i nostri pensieri più intimi. Quest’ultima presto ci tradisce, ritorcendoci contro tutto ciò che le abbiamo “affidato”, facendoci sprofondare nel buio.

“La immagino come una donna dalla pelle bianca, i capelli nero pece e le labbra rosso fuoco. Come fosse Biancaneve, dal viso puro e candido, nasconde però dei lati oscuri, mascherati dal suo bel volto. Si circonda di persone che riesce ad accattivare grazie ai suoi atteggiamenti, inizialmente docili e affettuosi. Una donna, lei, destinata a diventare presto una traditrice. Infatti, si ritrova puntualmente da sola, senza nessuno accanto. In questo brano la bambina viene smascherata. E’ un avvertimento, rivolto a tutte le persone che possono trovarsi sulle sue orme, a prestare attenzione.”, afferma Roberta Cassarino.

“Bambina è stata scritta più di un anno fa, per puro sfogo personale, esasperando le emozioni che riservavo dentro di me nei confronti di chi mi ha fatto del male.”

BIO

Roberta Cassarino, 19 anni, è nata in Sicilia a Comiso (RG). Inizia a cantare all’età di 4 anni. Le sue prime parole sono state canzoni. Partecipa allo “Zecchino d’Oro” nel 2008 all’età di 5 anni, con la canzone “Tito e Tato”. Due anni più tardi, nel 2010, prende parte alla 2° edizione di “Io Canto”, esibendosi con un gruppo formato da 8 bambine: le “7×8”. Nel 2016 inizia a prendere lezioni di canto dal maestro Paolo Li Rosi, nella scuola di canto “Musica e Oltre”. Durante la quarantena inizia a scrivere, anche se già lo faceva da tempo, annotando su un quaderno qualsiasi pensiero che le passasse per la testa senza mai concretizzarlo in una canzone. Il 14 Luglio 2020 esce “Come Mai”, il suo primo singolo, che sarà l’inizio di un percorso che continua tutt’ora. Attualmente è al lavoro sui suoi progetti affiancata da “Estrus Music” (Fabiana Fatuzzo, Giuseppe Senia, Emanuele Senia), team di producer siciliani. Oggi Roberta vive a Roma e studia canto pop al “Saint Louis college of Music”.