La distilleria, sull’Isola di Islay, affacciata sul braccio di mare tra la Scozia e il Nord Irlanda, fondata nel 1815, conserva ancora oggi un metodo di produzione tradizionale: è una delle 6 distillerie scozzesi con. Il malto d’orzo viene essiccato su un fuoco di torba, proveniente esclusivamente dall’isola di Islay, conferendo quel suo caratteristico sapore che lo rende un whisky corposo e affumicato con una sorprendente dolcezza.(tradotto suona come “”), distribuito in Italia da, ha saputo conservare e portare in ogni bicchiere il fascino indelebile del suo passato: il suoracchiude alla perfezione ogni pagina di questa storia. Una storia che ha portato la distilleria ad essere insignita, nel 1994, deldal Principe del Galles in persona durante una visita alla distilleria. Ancora oggi , da oltre 80 anni, il più celebre tra iviene distillato secondo la formula originale del suo inventore,, con la sua doppia distillazione, l’affinamento in botti ex bourbon e l’imbottigliamento a 40 gradi alcolici, sorprende i sensi con un gusto dolce che accenna note di sale e torba e nell’intensità del suo aroma tostato ricorda sensazioni di fumo e alghe marine. È corposo, avvolgente, con un retrogusto fresco e duraturo e note di catrame e iodio. Il risultato è il torbato tra i torbati e Laphroaig ha recentemente lanciato la campagna ‘‘, che chiedeva di farsi fotografare nel momento del primo assaggio di Laphroaig 10. Al centro della campagna un tour che ha coinvolto 200 cocktail bar con protagonisti i consumatori e le loro espressioni uniche e irripetibili al momento del primo assaggio.

Citato in numerosi romanzi, da Philip K. Dick in ‘Divina invasione’ nella Trilogia di Valis a Umberto Eco in ‘La misteriosa fiamma della Regina Loana‘, Laphroaig è un ottimo whisky da meditazione con un rapporto qualità/prezzo che non ha rivali e che lo rende il whisky più venduto di Islay.