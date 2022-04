Rischio cancro più basso con consumo moderato di carne

Nuovo studio: un consumo moderato di carne, non oltre cinque volte a settimana, si associa a un rischio complessivo di cancro inferiore

Secondo uno studio pubblicato online su BMC Medicine, un consumo moderato di carne, non oltre cinque volte a settimana, si associa a un rischio complessivo di cancro inferiore rispetto a un consumo superiore.

Nello studio, Cody Z. Watling, dell’Università di Oxford, e gli altri autori hanno utilizzato i dati di 472.377 persone inserite nella U.K. Biobank per valutare le associazioni tra dieta vegetariana e dieta non vegetariana con i rischi di tumore di qualsiasi tipo, tumore del colon-retto, tumore della mammella nelle donne in post-menopausa e tumore prostatico, durante un follow-up medio di 11,4 anni.

I ricercatori hanno scoperto che rispetto ai consumatori di carne abituali, coloro che mangiano meno carne ( hazard ratio [HR] 0,98; IC al 95% 0,96-1,00), i consumatori di pesce (HR, 0,90; IC al 95% 0,84-0,96) e i vegetariani (HR, 0,86; IC al 95% 0,80-0,93) hanno un rischio più basso di tumori di qualsiasi tipo.

Mangiare meno carne è risultato associato a un minor rischio di cancro del colon-retto rispetto a un consumo di carne regolare (HR 0,91); tuttavia, si è osservata una differenza in in base al sesso, in quanto si è evidenziata un’associazione inversa negli uomini, ma non nelle donne.

Inoltre, Watling e i colleghi hanno osservato un minor rischio di cancro al seno tra le donne in post-menopausa vegetariane (HR 0,82; IC al 95% 0,68-0,99), ma questo risultato è diventato non significativo quando si sono corretti i dati in base all’indice di massa corporea (HR 0,87; IC al 95% 0,72-1,05), mentre essere consumatori di pesce o vegetariani è risultato associato a un minor rischio di cancro alla prostata negli uomini (HR 0,80 e 0,69, rispettivamente).

Gli autori concludono che «Sono necessari ulteriori studi per valutare il rischio di cancro in coorti con un gran numero di vegetariani per fornire stime più precise delle associazioni ed esplorare altri possibili meccanismi o spiegazioni per le differenze osservate».

