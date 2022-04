Previsioni meteo 23 aprile 2022: maltempo al Nord

Le previsioni meteo di oggi, sabato 23 aprile 2022: piogge e temporali sulle regioni settentrionali, clima più asciutto al Centro-Sud

Il mese di Aprile si avvia alla conclusione con condizioni meteo all’insegna del maltempo, che sarà il grande protagonista di questo fine settimana. Nella prima parte della giornata avremo piogge diffuse sulle regioni di Nord-Ovest, mentre sul resto della Penisola il clima risulterà più stabile. Tra pomeriggio e sera il maltempo si estenderà alle restanti aree del settentrione e all’alta Toscana: attenzione alla possibile formazione di temporali.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani una nuova perturbazione raggiungerà l’Italia. Avremo ancora piogge al Nord e al Centro, con rischio di temporali su Liguria, Toscana e Alpi di confine. Nel corso della giornata le precipitazioni bagneranno anche il Lazio, mentre al Sud e sulle Isole maggiori il clima risulterà asciutto. Lunedì il nucleo perturbato si sposterà verso le aree centro-meridionali della nostra Penisola, mentre al Nord il tempo migliorerà progressivamente.

Intanto per oggi, sabato 23 aprile 2022, al Nord Italia al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi su tutte le regioni. Al pomeriggio piogge sparse sulle regioni settentrionali, più asciutto in Emilia Romagna. In serata si rinnovano condizioni di maltempo con piogge e temporali sparsi, variabilità asciutta in Emilia Romagna. Neve oltre i 1500-1900 metri. Venti moderati dai quadranti meridionali o sud-orientali. Mari mossi o localmente molto mossi.

Al Centro al mattino qualche pioggia sull’Alta Toscana, asciutto altrove con nubi sparse e schiarite. Al pomeriggio tempo asciutto su tutte le regioni con cieli per lo più soleggiati. In serata nuvolosità in aumento ma ancora con tempo asciutto, piogge in arrivo nella notte sulla Toscana. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali sud-orientali. Mari mossi o localmente molto mossi.

In Toscana ampie schiarite in mattinata su gran parte della regione, nubi in aumento al pomeriggio con piogge sull’Alta Toscana. Peggiora in serata con piogge estese su tutto il territorio e temporali sui settori settentrionali.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni e nubi basse sulle coste tirreniche. Al pomeriggio cieli soleggiati su tutti settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni e qualche nube in Sardegna. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

In Calabria tempo stabile con sole prevalente nelle ore mattutine e poi anche nel corso del pomeriggio salvo possibili innocui addensamenti sul Tirreno al mattino. Nessuna variazione attesa in serata.

Temperature minime in calo e massime stabili o in aumento specie al Centro-Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.