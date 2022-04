“Tempesta” è il nuovo singolo di Lango & KlaudioVVS

Si intitola “Tempesta” il nuovo singolo del duo italo albanese Lango & KlaudioVVS, disponibile su tutte le piattaforme streaming

Citando la definizione di “tempesta”, possiamo dire che calza a pennello per spiegare il sound di questo singolo: “Agitazione di sentimenti contrastanti, forte turbamento: la t. delle passioni”. Variando in generi apparentemente contrastanti. Tempesta rappresenta l’inizio di una nuova apertura, eliminando la divisione dei generi musicali, riunendo in un’unica traccia richiami alla classica, al hip-hop e hard core. Generi diversi tra di loro, ma portatori di emozioni comunicanti in tutti e tre gli ambienti: dalla nostalgia malinconica del piano a coda suonato e composto interamente da KlaudioVVS, passando alle riflessioni e allo sgomento espresse nelle liriche di Lango, arrivando infine a uno sfogo liberatorio espresso nell’ultima parte hardcore.

Ascoltando la traccia, la velocità varia per ognuna delle tre sezioni anche se i bpm rimangono gli stessi. La fluidità di variazione risiede nella composizione strumentale; alternando la melodia che detta un tempo lento con la batteria che ne detta uno veloce, dando così la possibilità di far coesistere tre generi diversi sotto un’unica canzone.

La grafica a opera di Tommaso Losindaco, rappresenta visivamente il turbamento e lo scontrarsi delle emozioni concentrata la nostra attenzione sul mare. Un elemento naturale che collega il nostro passato e il nostro presente, come il mar mediterraneo collega Italia e Albania. Contrapponendo ad esso il titolo luminoso in rosso, come se fosse un faro in funzione nel bel mezzo di una tempesta: una luce di speranza.