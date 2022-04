Pulizie di casa: ecco come renderle meno faticose

Le pulizie di casa dividono le persone in due categorie: quelle che le apprezzano e quelle che le detestano. Per il secondo gruppo abbiamo pensato di offrire una guida alle pulizie domestiche per renderle meno noiose ed impegnative proprio grazie alle infinite soluzioni offerte dal mondo della domotica. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Cosa lega domotica e pulizia domestica?

Per chi non lo sapesse, la domotica è quel grande mondo di soluzioni ad alta tecnologia che non solo semplificano la vita, ma che imparano il nostro stile di vita e ci permettono di ottimizzare i consumi e semplificare tutte le esigenze della quotidianità. Quindi ci riferiamo ad elettrodomestici evoluti, pensati per svolgere tante mansioni ma con particolare riguardo all’ottimizzazione dei consumi e alle nostre abitudini in casa.

Un esempio di soluzione domotica tra i più famosi è quello degli irrigatori che in base al clima stagionale, allo stato di salute del giardino e alle ultime irrigazioni sono in grado di mettere a calendario con estrema precisione le future irrorazioni di acqua. Di conseguenza, andremo a sprecare meno risorse ottimizzando la salute del giardino e senza muovere un dito perché a tutto questo penserà il sistema di irrigazione intelligente.

Scopri gli elettrodomestici intelligenti

Per le pulizie domestiche il discorso è lo stesso dal momento che oggi esistono una serie di elettrodomestici intelligenti capaci di pulire casa in totale autonomia mentre noi teniamo sotto controllo lo stato di pulizia tramite apposite app per smartphone. Per semplificarti la vita, potrai dare uno sguardo alle numerose funzionalità delle scope elettriche migliori da abbinare a tanti altri alleati delle pulizie come i robot, specializzati nello spolverare, lavare e persino tagliare il prato!

Questi dispositivi studiano l’ampiezza e la pianta delle stanze di casa, memorizzano gli ostacoli e il livello di sporcizia medio. Di conseguenza, possono essere programmati per pulire quando lo desideriamo comodamente dal nostro smartphone, dal quale verifichiamo anche lo stato di salute nella sezione diagnostica.

I robot e le scope elettriche, infatti, richiedono una minima manutenzione che consiste nel semplice svuotamento del serbatoio di raccolta della sporcizia. Ogni volta che i tuoi elettrodomestici intelligenti avranno bisogno di te lo segnaleranno tramite l’app e così tu potrai prendertene cura facendoli durare più a lungo. Ovviamente grazie all’app puoi sempre pianificare le pulizie e avviarle anche quando non sei in casa, magari quando hai ospiti a cena e non hai tempo per sistemare le stanze come soggiorno e cucina.

Un mercato sempre più vicino alle esigenze di pulito

Oggi il mercato offre soluzioni sempre più evolute tra le quali scegliere in base alle proprie esigenze e al budget disponibile. Per esempio uno tra i brand di scope e robot aspirapolveri più noti e apprezzati per le pulizie è Dyson, ma ce ne sono anche tantissimi altri più economici e ugualmente performanti come Rowenta o Hoover.

Per questo avrai l’imbarazzo della scelta e potrai sempre contare su un’infinità di proposte per tutte le tue pulizie, dall’igiene dei pavimenti a quello di vetri e altre superfici domestiche. Infine, non dimenticare l’importanza di sanificare ed igienizzare l’aria interna, attività che spesso sottovalutiamo ma che può rivelarsi fondamentale per la salute.

I dispositivi specializzati per purificare l’aria domestica permettono di rimuovere tutti i micro-elementi che svolazzano pur essendo impercettibili all’occhio, ma che possono causare infiammazioni e fastidi a occhi, naso e bocca. Inoltre, sono utili anche per rimuovere i residui chimici dei detergenti per le pulizie, così come quelli derivanti da piccoli lavoretti come vernici e polveri, estremamente pericolosi per la nostra salute.