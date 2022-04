Ketama126 pubblica in digitale “Ragazzi fuori”

Ketama126 torna sulla scena musicale: disponibile in digitale “Ragazzi fuori”, il nuovo singolo in cui ripercorre la sua storia

Fuori in digitale per Epic (Sony Music) “Ragazzi Fuori” (epic.lnk.to/ragazzifuori), il nuovo singolo di Ketama126.



Il brano, con la produzione musicale di DRONE 126 e Il Tre Beats, non ha il classico suono dei singoli dell’artista romano ma ha un mood più emotivo. Appena compiuti 30 anni (il 30 marzo), Ketama126, infatti, ha deciso di pubblicare questo brano in cui ripercorre con introspezione e schiettezza la propria storia personale e artistica dando al pezzo sia un’attitudine intimista sia un’impronta “street”. Il testo di “Ragazzi fuori”, infatti, parte dalla sua infanzia, rievoca momenti bui e disavventure nel periodo di formazione ma anche i primi passi mossi con la Love Gang 126 fino ad arrivare agli esordi discografici solisti che hanno fatto da preludio al successo. Un percorso di vita vissuta in cui gli amici hanno giocato un ruolo fondamentale. Il titolo, “Ragazzi fuori”, e un verso del testo, “Kety per sempre”, non a caso omaggiano due film corali che ritraggono un gruppo di giovani finiti dentro o appena usciti dal carcere: “Ragazzi fuori” (1990), appunto, e “Mery per sempre” (1989), entrambi diretti da Marco Risi. E questi riferimenti cinematografici confermano come Ketama126 sia spesso abile a fare dei rimandi ad altri mondi e ad altre culture apparentemente lontani dallo stile e dall’immaginario della sua musica.

KETAMA126, nome d’arte di Piero Baldini, è un rapper e producer romano classe 1992, membro della crew protagonista della nuova scena rap della capitale, la Love Gang 126, il cui nome omaggia i centoventisei gradini della scalinata del Tamburino tra Trastevere e Monteverde, punto di ritrovo dei suoi membri. Dopo il mixtape del 2014 “10 Pezzi” con SeanyDelRey, nel 2015 debutta ufficialmente con l’album “Benvenuti a Ketam-City”. Nel 2016 inizia a lavorare al suo secondo album, “Oh Madonna”, che viene distribuito a giugno 2017 da indipendente: la pubblicazione è anticipata da tre singoli, “Fiocco di Neve”, “Dolcevita” e “Piccolo Kety”. Nel 2018 pubblica il terzo disco di inediti in studio, “Rehab”: un concept album dal forte profilo identitario, un’opera che rappresenta lo specchio di una sua parte di vita. Nel 2019 firma con Sony Music Italy e, a maggio, pubblica il singolo “SCACCIACANI”, con il featuring di Massimo Pericolo. Il brano, in poco tempo, viene certificato prima disco d’oro, poi di platino e diventa uno dei pezzi cult del rap italiano. A fine settembre, inoltre, duetta con Franco126 e la voce di Franco Califano in “Cos’è l’amore”, brano che crea un collegamento sorprendente tra trap e cantautorato e viene certificato disco d’oro. A ottobre pubblica per Sony Music “KETY”, il suo quarto album e anche il primo singolo, “LOVE BANDANA”, viene certificato oro. A fine gennaio si esibisce dal vivo al Brixton Jamm di Londra in una data che anticipa il Kety Live Tour 2020, poi interrotto per l’emergenza sanitaria. A giugno 2020 “KETY” ottiene la certificazione di disco d’oro e a luglio esce “KETY REBORN”, la nuova edizione del disco contenente 5 inediti e 1 remix. Nel 2021, dopo otto mesi, torna con un nuovo singolo, ”Aquile”, e l’estate dello stesso anno pubblica “Sud” con il featuring di Niko Pandetta. Tra la fine del 2021 e i primi mesi del 2022 partecipa ai dischi di Guè Pequeno, Noyz Narcos e Fabri Fibra (anche come producer).