Hiv: Moderna sperimenta il vaccino mRNA

Prevenzione HIV: Moderna ha annunciato che il primo partecipante è stato dosato con il vaccino mRNA in un trial di fase I

Dopo i recenti successi nell’uso di vaccini a RNA messaggero (mRNA) nella prevenzione del COVID-19, utilizzando la stessa tecnologia Moderna sta ora affrontando un obiettivo ancora più ambizioso: il virus dell’immunodeficienza umana (HIV). Moderna ha annunciato che il primo partecipante è stato dosato in un trial di fase I del suo vaccino mRNA-1574.

I ricercatori hanno sviluppato non solo un vaccino primario ma anche un richiamo per fornire immunogeni HIV – molecole che suscitano una risposta immunitaria – tramite mRNA.

La speranza è che questo processo possa indurre specifici globuli bianchi, chiamati cellule B, che possono poi trasformarsi in quelli che sono noti come anticorpi ampiamente neutralizzanti che possono neutralizzare il virus.

Secondo la dichiarazione diffusa dall’azienda, la fase I della sperimentazione arruolerà 56 partecipanti adulti sani, HIV-negativi presso la George Washington University School of Medicine and Health Sciences in Washington, e tre siti aggiuntivi: Hope Clinic di Emory Vaccine Center di Atlanta; Fred Hutchinson Cancer Research Center di Seattle; e l’Università del Texas-Health Science Center di San Antonio.

Dei volontari, 48 riceveranno una o due dosi del vaccino mRNA, e 32 riceveranno anche il richiamo. I restanti otto riceveranno solo il richiamo.

I ricercatori monitoreranno la sicurezza e l’efficacia del nuovo vaccino fino a sei mesi dopo che i partecipanti avranno ricevuto la loro dose finale.

“Siamo entusiasti di portare avanti questa nuova direzione nella progettazione del vaccino contro l’HIV con la piattaforma mRNA di Moderna”, ha detto il Dr. Mark Feinberg, presidente e CEO di IAVI, in una dichiarazione. “La ricerca di un vaccino contro l’HIV è stata lunga e impegnativa, e avere nuovi strumenti in termini di immunogeni e piattaforme potrebbe essere la chiave per fare rapidi progressi verso un vaccino HIV efficace e urgentemente necessario”.

Molto ci sarebbe da guadagnare da un vaccino contro l’HIV. Attualmente, si stima che 38 milioni di persone in tutto il mondo siano infettate dall’HIV, che può portare alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) se non trattata. L’AIDS è una malattia maligna in cui il sistema immunitario del corpo viene decimato, lasciando i pazienti vulnerabili ad altre infezioni che possono avere conseguenze mortali.

Anche se le persone con l’HIV possono essere trattate con una terapia antiretrovirale per mantenere la carica virale a un livello non rilevabile, evitando conseguenze dannose e prevenendo ulteriori trasmissioni, è necessario che i pazienti siano consapevoli di essere infetti e abbiano accesso a tali cure.

Un vaccino mRNA funziona consegnando un pezzo di materiale genetico che istruisce l’organismo della persona vaccinata a produrre un frammento proteico di un patogeno bersaglio (come un virus), che il sistema immunitario riconosce e ricorda, in modo che possa scatenare una risposta sostanziale se successivamente esposto a quel patogeno.

Lo studio HVTN 302 esaminerà se i seguenti tre vaccini sperimentali HIV mRNA sono sicuri e possono indurre una risposta immunitaria: 1) BG505 MD39.3 mRNA, 2) BG505 MD39.3 gp151 mRNA, e 3) BG505 MD39.3 gp151 CD4KO mRNA. Ogni candidato vaccino sperimentale è progettato per presentare la proteina spike trovata sulla superficie dell’HIV che facilita l’ingresso nelle cellule umane. Ognuno dei vaccini sperimentali codifica per proteine stabilizzate diverse ma altamente correlate. Nessuno dei tre candidati vaccini può causare l’infezione da HIV.

Le specifiche sequenze di mRNA contenute nei vaccini sono state progettate e sviluppate dai ricercatori dello Scripps Consortium for HIV/AIDS Vaccine Development (CHAVD) finanziato dal NIAID presso lo Scripps Research Institute e dal Bill & Melinda Gates Foundation-funded IAVI Neutralizing Antibody Center allo Scripps, in collaborazione con gli scienziati della Moderna, Inc. di Cambridge, Massachusetts. Moderna ha prodotto i vaccini sperimentali attraverso un contratto supportato dal NIAID.

Il vaccino sperimentale di Moderna è destinato a prevenire l’infezione da HIV, e la sperimentazione di fase I è progettata per valutare la sicurezza e l’immunogenicità del vaccino. L’ipotesi principale di Moderna è che il vaccino HIV a mRNA solubile e legato alla membrana sarà sicuro, sarà ben tollerato e susciterà anticorpi neutralizzanti autologhi, o autoprodotti, in individui non infetti da HIV, permettendo loro l’immunità dall’HIV.

“Sviluppare un regime vaccinale che induca livelli protettivi sostenuti di anticorpi neutralizzanti l’HIV negli esseri umani è stato difficile da raggiungere. Noi di Moderna, crediamo che l’mRNA offra l’opportunità di adottare un approccio nuovo a questa sfida. Con il lancio del nostro secondo studio sul vaccino contro l’HIV, stiamo portando avanti la nostra strategia per utilizzare più trimeri HIV nativi codificati con mRNA e sfruttare la potenza della nostra piattaforma mRNA per accelerare la scoperta di un vaccino protettivo contro l’HIV”, ha detto Stephen Hoge, presidente di Moderna. “Questo studio è un altro passo nella nostra lotta contro l’HIV, così come altri virus latenti come i nostri studi recentemente lanciati su CMV e EBV”.

Questo trial di fase I, finanziato dalla Divisione AIDS dell’Istituto Nazionale di Allergia e Malattie Infettive all’interno dei National Institutes of Health, segue l’annuncio di Moderna nel gennaio 2022 di un altro trial sul vaccino HIV che valuta il suo candidato mRNA-1644. L’obiettivo della sperimentazione è quello di valutare la somministrazione sequenziale di priming e boosting di immunogeni HIV nell’indurre classi specifiche di risposte delle cellule B e guidare la loro maturazione precoce verso lo sviluppo di anticorpi ampiamente neutralizzanti.

Moderna sta aprendo la strada con i suoi candidati vaccini che sono i primi a utilizzare la tecnologia mRNA in un potenziale vaccino contro l’HIV. L’mRNA rappresenta una componente eccitante nel campo dello sviluppo dei vaccini perché può indurre le cellule del corpo a produrre proteine che insegneranno al sistema immunitario a innescare una risposta se verrà in contatto con tali proteine in seguito.

Con la pandemia COVID-19 che ha portato alla luce nuovi progressi nella tecnologia dell’mRNA che altrimenti avrebbero richiesto anni di sviluppo, i ricercatori stanno guardando verso altre malattie infettive da prevenire potenzialmente con vaccini mRNA, tra cui la malaria, la tubercolosi e l’epatite B.