Enel X e IVECO insieme per la mobilità elettrica

L’intesa tra Enel X e il marchio di Iveco Group attivo nel campo dei veicoli commerciali dà vita a una collaborazione ad ampio raggio in ambito e-Mobility

Sinergie per accelerare la transizione verso veicoli a emissioni zero, studi congiunti per offerte legate alle infrastrutture di ricarica, prospettive di ulteriori cooperazioni in ambito e-Mobility: sono alcuni dei contenuti del protocollo d’intesa siglato da Enel X, la business line globale di Enel dedicata all’innovazione e alle soluzioni digitali e IVECO, brand di Iveco Group che progetta, produce e commercializza un’ampia gamma di veicoli commerciali pesanti, medi e leggeri, con una forte specializzazione nelle propulsioni alternative..

“La partnership con IVECO è fondamentale per accelerare la transizione energetica del settore dei trasporti favorendo la drastica riduzione di emissioni di CO 2 in particolare nelle aree urbane”. – ha commentato Francesco Venturini, Responsabile di Enel X. “Il nostro obiettivo è supportare la decarbonizzazione delle città e dei trasporti attraverso soluzioni innovative e sostenibili basate su due pilastri: elettrificazione e digitalizzazione. Vogliamo continuare a guidare questo processo di cambiamento in particolare nell’elettrificazione del trasporto pubblico, offrendo servizi a valore aggiunto per più di 3mila autobus”.

“Abbiamo intrapreso un percorso, quello verso le zero emissioni di CO 2 , in cui l’elettrificazione è un fattore fondamentale per raggiungere gli obiettivi dell’intero settore dei veicoli commerciali” – ha commentato Luca Sra, President Truck Business Unit di Iveco Group. “Siamo pienamente impegnati in questa direzione, e il protocollo firmato oggi con Enel X sancisce l’inizio di una collaborazione strategica fra Iveco e uno dei più importanti player del settore energetico. Siamo certi che questo accordo creerà nuove opportunità per accelerare ulteriormente la transizione energetica che stiamo guidando”.

Nel dettaglio la collaborazione ha l’obiettivo di sfruttare le potenzialità della e-Mobility per i veicoli commerciali in Europa, con particolare focus sui mezzi leggeri, i mezzi pesanti e gli autobus. Le due società valuteranno le migliori modalità attraverso cui i veicoli commerciali elettrici Iveco potranno supportare la transizione della flotta Enel verso veicoli a emissioni zero, esaminando anche opportunità di business nel segmento di mercato legato ad autobus e camion. L’accordo prevede inoltre lo sviluppo di un’offerta congiunta relativa al segmento e-mobility della flotta commerciale possibili sinergie in ambito di servizi avanzati e, mettendo a fattor comune le rispettive competenze tecniche in ambito Ricerca & Sviluppo, la valutazione dell’interoperabilità dell’infrastruttura di ricarica Enel X con i veicoli elettrici di Iveco Group.

Enel X Global Retail è la linea di business globale del Gruppo Enel che offre servizi che accelerano l’innovazione e guidano la transizione energetica. Leader mondiale nel settore delle soluzioni energetiche avanzate, Enel X Global Retail gestisce servizi come la demand response per 7.7 GW di capacità totale a livello globale e 195 MW di capacità di accumulo installati a livello mondiale. Attraverso le sue soluzioni avanzate, tra cui gestione dell’energia e i servizi finanziari Enel X Global Retail fornisce a ciascun partner un ecosistema intuitivo e personalizzato di piattaforme tecnologiche e servizi di consulenza, incentrato sui principi di sostenibilità ed economia circolare al fine di fornire a persone, comunità, istituzioni e aziende con un modello alternativo che rispetta l’ambiente e integra l’innovazione tecnologica nella vita quotidiana. Ogni soluzione ha il potere di trasformare gli obiettivi di decarbonizzazione, elettrificazione e digitalizzazione in azioni sostenibili per tutti, al fine di costruire insieme un mondo più sostenibile ed efficiente.

Iveco Group N.V. (MI: IVG) è un leader globale nel settore automotive, attivo nei segmenti Veicoli Commerciali e Speciali, Powertrain e correlati Servizi Finanziari. Ciascuno dei suoi otto brand è un player di riferimento nel suo specifico ambito industriale: IVECO, marchio pionieristico di veicoli commerciali che progetta, produce e commercializza veicoli commerciali pesanti, medi e leggeri; FPT Industrial, leader globale nella fornitura di una vasta gamma di tecnologie avanzate di propulsione per i settori agricolo, delle costruzioni, nautico, della generazione di energia e dei veicoli commerciali; IVECO BUS e HEULIEZ, marchi di autobus urbani, interurbani e turistici per il trasporto di massa e premium; Iveco Defence Vehicles, per mezzi da difesa e per la protezione civile altamente specializzati; ASTRA, un leader in grandi mezzi pesanti per cave e cantieri; Magirus, il rinomato produttore di veicoli e attrezzature antincendio; e IVECO CAPITAL, il ramo finanziario che supporta tutti i marchi di Iveco Group. Il Gruppo impiega circa 34.000 persone in tutto il mondo e ha 29 stabilimenti di produzione e 31 centri di Ricerca & Sviluppo. Ulteriori informazioni su Iveco Group sono disponibili sul sito web della società, www.ivecogroup.com