Non si ferma la crescita del Gruppo Beghelli

Gruppo Beghelli: 2021 di crescita, fatturato a 148 milioni (+16,2%). Il presidente: “Cultura della sostenibilità e tecnologia a servizio delle persone al centro della nostra visione”

Fatturato consolidato 2021 a 148 milioni di euro, in incremento del +16,2% rispetto all’anno precedente, margine operativo lordo a 15,1 milioni, in miglioramento di 7 milioni di euro (+86%) e utile netto di Gruppo pari a 3,1 milioni. Sono questi i dati dell’andamento economico 2021 del Gruppo Beghelli, una delle più importanti realtà italiane del settore dell’illuminazione di emergenza e a risparmio energetico e in quello dei sistemi elettronici per la sicurezza, in ambito domestico e industriale.

Rispetto alle aree di attività, i ricavi netti consolidati 2021 del settore illuminazione, sono stati pari a 137,5 milioni di euro, in incremento del +12,3% rispetto a quelli registrati nell’esercizio precedente. L’aumento dei ricavi è stato sostenuto dalla normalizzazione del quadro economico congiunturale, dopo l’impatto negativo avvenuto nell’anno 2020 a causa della pandemia da Covid-19. Per questo settore, le attese sul 2022 si confermano positive, in particolare in riferimento alle tematiche più strettamente connesse all’aumento dei prezzi dell’energia e al risparmio energetico. L’utilizzo consapevole ed efficiente dell’energia, in risposta al cambiamento climatico, riguarda in maniera importante anche l’adeguamento degli impianti di illuminazione degli edifici (industriali, commerciali e residenziali) ed è un punto centrale del PNRR in relazione alla ristrutturazione degli edifici in ottica green e di miglioramento dell’efficienza energetica. Il Gruppo Beghelli propone sistemi di illuminazione, che grazie all’impiego di LED ad alta efficienza, ottiche calibrate ed elettronica di ultima generazione, producono prestazioni ed illuminamento adeguati ad ogni ambito di applicazione, garantendo al contempo l’ottimizzazione del risparmio energetico e il comfort visivo.

incidenza della linea illuminazione sui ricavi complessivi si è attestata al 92,9%, mentre i ricavi netti consolidati 2021 del settore Altre attività, sono stati pari a 10,5 milioni di euro, con un incremento più che raddoppiato rispetto al 2020. A guidare i risultati di questa area, le vendite del “SanificaAria Beghelli”*, dispositivo per la sanificazione dell’aria da virus e batteri, che ha avuto un ottimo riscontro di mercato. Sino ad 100.000 SanificaAria Beghelli, di cui circa il 20% all’estero, in particolare in Belgio, Hong Kong, Germania, Portogallo, Messico e USA. In Belgio e a Hong Kong i dispositivi sono stati inseriti nell’elenco ufficiale dei prodotti efficaci per la riduzione della carica virale nell’aria e la sanificazione degli ambienti e quindi necessari per le riaperture di ristoranti e locali pubblici. In Italia, il dispositivo è stato installato già in più di 800 istituti scolastici, oltre che nelle sedi di alcune massime istituzioni dello Stato, in uffici comunali, poliambulatori e aziende. L’sui ricavi complessivi si è attestata al, mentre i ricavi netti consolidati 2021 del settore, sono stati pari a, con un. A guidare i risultati di questa area, le vendite del “”*, dispositivo per la sanificazione dell’aria da virus e batteri, che ha avuto un ottimo riscontro di mercato. Sino ad oggi , nel mondo, sono stati installati circa, di cui circa il 20% all’estero, in particolare in Belgio, Hong Kong, Germania, Portogallo, Messico e USA. In Belgio e a Hong Kong i dispositivi sono stati inseriti nell’elenco ufficiale dei prodotti efficaci per la riduzione della carica virale nell’aria e la sanificazione degli ambienti e quindi necessari per le riaperture di ristoranti e locali pubblici. In Italia, il dispositivo è stato installato già in, oltre che nelle sedi di alcune massime istituzioni dello Stato, in uffici comunali, poliambulatori e aziende.

“La cultura della sostenibilità e la tecnologia a servizio delle comunità sono da oltre 20 anni al centro della nostra visione aziendale – spiega Gian Pietro Beghelli, Presidente Beghelli SpA. La capacità di continuare a innovare, in costante ascolto delle esigenze di persone e ambiente, ci ha permesso di raggiungere risultati importanti anche in un anno per molti versi complesso come il 2021. Le urgenze ambientali, insieme a quelle legate alla sicurezza, sono per Beghelli un impegno a trovare soluzioni sempre innovative, in grado di migliorare la vita delle persone e tutelare il Pianeta con azioni e strumenti concreti. Un impegno che continueremo a onorare con rinnovata determinazione”.