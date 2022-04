“Istinto” è il primo singolo dei bRAdO

Fuori per Le Stanze Dischi il primo singolo dei bRAdO dal titolo Istinto. Il pezzo è stato inciso con la collaborazione di ERICK

Fuori per Le Stanze Dischi il primo singolo dei bRAdO dal titolo Istinto. Il pezzo è stato inciso con la collaborazione di ERICK e ci racconta la storia di una donna come tante alla ricerca spasmodica della sua stabilità, e lo fa attraverso sonorità energiche e dirette tipiche del rock più puro. Per i bRAdO la musica è il medium che risveglia in noi l’istinto necessario per affrontare l’ignoto.

Istinto parla di una donna e della sua continua lotta per raggiungere “la sua stabilità”.

Ogni giorno si trova a fare un bilancio della sua vita e comprende che molto di quello che aveva immaginato per lei non torna più, tutto sembra svanire dentro una nebbia irreale.

Il luogo in cui vive, una città metallica e priva di rapporti umani, ha ferito profondamente la sua anima: il conformismo della società, le sue abitudini malate, hanno reso le persone macchine apatiche e lei stessa si trova inghiottita da questa voragine. In un attimo di coscienza intuisce di trovarsi di fronte ad un bivio, deve imporsi una scelta e, in un momento di profonda solitudine, riesce ad ascoltarsi raggiungendo così la parte più nascosta della sua anima. Questa luce è una vibrazione sonora, un cortocircuito che risveglia il suo istinto. Capisce che cadere è necessario per rialzarsi. (bRAdO)

Scopri il brano su Spotify: https://spoti.fi/3tWQTW9

BIO:

La band bRAdO è un nuovo progetto che nasce dall’esperienza di tre musicisti (Armando Santoli, Matteo Cavallina e Nicola Pozzi) formatisi nell’ambito del Rock underground italiano. Per questo primo singolo, Istinto, il gruppo ha voluto arricchire e contaminare le proprie sonorità, tramite l’incontro con altri musicisti. La collaborazione con ERICK, che ha colto perfettamente lo spirito del brano, fortificando le immagini del testo, rendendole più dirette e crude. La narrazione pandemica è stata la sentinella che ha lanciato il segnale, per questo non ha prevalso la paura ma la forza di reagire, di ritrovarsi, di mescolare ancora le energie. Tornando a scrivere e lavorare sulle loro idee con la consapevolezza di dover trasformare questa situazione in un riscatto, questo è stato lo spirito che ha fatto nascere il progetto bRAdo. Il progetto è solo all’inizio, le grafiche della copertina sono realizzate da Gianluca, un artista che dipinge ispirandosi alla forza degli elementi. I bRAdO stanno lavorando ad altre canzoni e collaborazioni musicali per fondere le loro idee ad altre esperienze artistiche.