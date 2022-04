Harry Styles su YouTube con il video di “As it was”

Harry Styles torna con “As it was”: fuori anche il video ufficiale. Il brano è il primo estratto dal disco in uscita a maggio, “Harry’s House”

Harry Styles è finalmente tornato su tutte le piattaforme. È fuori “As it was”, il primo inedito estratto dal disco in uscita il 20 maggio, “Harry’s House”. Classe 1994, amatissimo non solo nel suo Regno Unito, il cantautore lancia un brano che promette già di scalare classifiche e airplay radiofonico. Anche questa volta, Harry ci regala una canzone che già si canticchia dal primo ascolto. Con l’uscita in digitale arriva anche il video ufficiale.

Per la clip, l’artista ha collaborato con il regista ucraino nominato ai Grammy Award, Tanu Muino, che in merito ha dichiarato: “Dirigere un video di Harry Styles è stato come un sogno che diventa realtà, perché è il mio artista preferito. Girare con lui è stato anche un po’ dolceamaro, perché da una parte è stato il giorno più felice della mia vita, dall’altro, al secondo giorno di riprese, il mio paese, l’Ucraina, è stato invaso, quindi si può solo immaginare con che tipo di emozioni eravamo sul set. Io e il mio team dell’Ucraina abbiamo riversato così tanto amore in questo video, e sullo schermo si vede. Sarà un videoclip che non dimenticherò mai, adesso posso andare felicemente in pensione”.

Eccolo di seguito ↓