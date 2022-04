Emicrania: amitriptilina e venlafaxina efficaci e sicure

Gli antidepressivi amitriptilina e venlafaxina hanno ridotto significativamente il numero di attacchi di emicrania al mese

In uno studio randomizzato di non inferiorità pubblicato su “Clinical Neurology and Neurosurgery”, gli antidepressivi amitriptilina e venlafaxina hanno ridotto significativamente il numero di attacchi di emicrania al mese.

Differenze in termini di eventi avversi

Sebbene i benefici del trattamento fossero statisticamente simili, eventi avversi – come secchezza delle fauci, stitichezza, sonnolenza, aumento di peso e affaticamento – sono stati riportati più frequentemente nei pazienti emicranici che hanno ricevuto amitriptilina.

Per questo motivo, «la venlafaxina potrebbe avere la priorità sull’amitriptilina nella profilassi dell’emicrania» scrivono gli autori, guidati da Mohaddeseh Hedayat, del Dipartimento di Farmacologia e Tossicologia presso l’Università di Scienze Mediche di Urmia (Iran).

I criteri di inclusione

I ricercatori hanno assegnato in modo casuale 80 pazienti (57,5% donne; età media, 33 anni) – che avevano avuto almeno tre attacchi di emicrania al mese – in un rapporto 1: 1 a ricevere 25 mg di amitriptilina o 37,5 mg di venlafaxina al giorno per 8 settimane.

L’analisi ha escluso le donne che erano gravide o intendevano avere una gravidanza, così come coloro che stavano allattando al seno; i pazienti adulti allergici ai farmaci in studio o che in precedenza li avevano ricevuti; i soggetti che avevano ricevuto altri trattamenti profilattici per l’emicrania 1 mese prima dell’arruolamento nello studio; coloro che avevano cancro, disfunzione epatica, disfunzione renale o malattia cardiovascolare (CVD).

I partecipanti allo studio hanno riportato i loro sintomi e sono stati sottoposti a monitoraggio settimanale fino all’ultima dose di trattamento.

Simile riduzione del numero di episodi cefalalgici al mese

Secondo i ricercatori, la coorte di amitriptilina ha registrato un calo significativo del numero di episodi di mal di testa al mese, da 10,98 a 2,98, così come la coorte di venlafaxina, da 9,98 a 3,18.

Anche il punteggio del “six-item Headache Impact Test” (HIT-6), che misura il dolore, il funzionamento sociale, il funzionamento di ruolo, la vitalità, il funzionamento cognitivo e il disagio psicologico, è diminuito significativamente nella coorte amitriptilina, da 67,78 punti a 49,73 punti, e nella coorte venlafaxina, da 66,65 punti a 48,88 punti.

«I risultati non hanno dimostrato alcuna relazione significativa tra età o durata della malattia con il punteggio dell’HIT-6» scrivono Hedayat e colleghi. «Il tasso di diminuzione del punteggio dell’HIT-6 nei maschi era superiore a quello delle femmine, il che mostra il ruolo modificatore del genere».

Riferimento bibliografico:

Hedayat M, Nazarbaghi S, Heidari M, Sharifi H. Venlafaxine can reduce the migraine attacks as well as amitriptyline: A noninferiority randomized trial. Clin Neurol Neurosurg. 2022;214:107151. doi: 10.1016/j.clineuro.2022.107151. Link