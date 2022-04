Rally della Valdinievole: iscrizioni fino al 27 aprile

Aperte fino al 27 aprile le iscrizioni al 37° Rally della Valdinievole e Montalbano, in programma il 7 e 8 maggio a Larciano, organizzato da Scuderia Jolly Racing Team

Aperte le iscrizioni al il 37° Rally della Valdinievole e Montalbano, in programma per il 7 e 8 maggio a Larciano, con l’organizzazione curata dalla Scuderia Jolly Racing Team in collaborazione con Laserprom 015. Il periodo arriverà sino al 27 aprile.

Vi sono alcune novità sostanziali, per l’edizione duemilaventidue della gara, prima fra tutte il passaggio al format di “RallyDay”, vale a dire con lo svolgimento in un solo giorno, caratterizzato dalla lunghezza totale delle prove speciali da un minimo di 25 ad un massimo di 40 Km e con le prove (ripetibili al massimo tre volte) che devono stare entro una distanza tra i 3 ed i 7 Km l’una. Da tale tipo di gara sono escluse le vetture Super 2000, N4, N5, R4, R4 Kit, R5, A8/ProdE8, WRC, K11, RGT, FGT.

Lo scenario competitivo sarà nel fazzoletto di territorio che dalla Valdinievole guarda alle pendici del Montalbano, tornando a riaffermare il forte legame con il territorio per il quale il rally sarà l’ideale ponte tra le due zone, caratterizzate da innumerevoli bellezze artistiche e paesaggistiche.

Cuori pulsanti della gara sono dunque Larciano (sede di partenza ed arrivo e del quartier generale organizzativo, al Ready Center in Via G. Marconi), Lamporecchio ed anche Vinci, per i cui territori il rally porterà indubbiamente beneficio sotto l’aspetto turistico-ricettivo con l’afflusso di equipaggi, membri dei team ed appassionati.

In totale la gara propone sei prove speciali (due diverse da ripetere tre volte) per un totale cronometrato di 35,910 chilometri, a fronte dell’intero tracciato che ne misura 127,890. Rispetto al 2021 cambia la prova speciale “Lamporecchio” (Km 6,950), in versione più corta, nel rispetto del regolamento di settore ed invertita nel senso di marcia, con lo start previsto dal bivio per l’abitato di Spicchio, in direzione Pistoia. Invariata invece la prova di “Larciano” (Km. 5,020). Sulla prova di Lamporecchio è previsto anche lo svolgimento, al sabato 7 maggio, dello “shakedown”, il test vetture da gara, nei 2,200 chilometri iniziali della prova.

Partenza da Larciano alle 08,01 e arrivo alle 16,35.

Novità anche per quanto riguarda i riordinamenti che faranno da intervallo alla competizione. Si riproporrà il primo, dopo due prove, a Larciano, alla Coop. Vinicola Chianti Montalbano (come nel 2021) mentre quello dopo le altre due prove sarà a Vinci, in Piazza Guido Masi, di fronte al celebre Museo Leonardiano, attrattiva di molti turisti anche stranieri. A questa novità se ne affianca un’altra, anche in questo caso un riordinamento, previsto in Piazza Francesco Berni a Lamporecchio, dopo le ultime due prove e prima dello sventolare della bandiera a scacchi. Ciò per dare modo alla classifica di gara di assestarsi e non accumulare poi per le premiazioni previste sul palco di arrivo.

Due le importanti validità dell’evento: l’essere la prova di apertura del Campionato Sociale Aci Pistoia-“Memorial Roberto Misseri” e per il Premio Rally Aci Lucca.

La passata edizione vide prevalere il gentleman lombardo Mauro Miele, in coppia con Beltrame, su una Skoda Fabia R5 (NELLA FOTO ALLEGATA) davanti ai versiliesi Pisani-Vecoli (Ford Fiesta R5) e terzi i montecatinesi Moricci-Garavaldi, anche loro su una Fabia R5.

Nel sito internet dell’organizzazione http://www.jollyracingteam.it sono già presenti tutte informazioni inerenti la gara.