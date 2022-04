Previsioni meteo 19 aprile 2022: piogge in vista

Le previsioni meteo di oggi, martedì 19 aprile 2022: ultime ore di tempo stabile, da mercoledì tornano le piogge al Centro-Nord

Dopo Pasqua e Pasquetta con condizioni meteo stabili anche se fredde, a causa dell’afflusso di correnti nord-orientali, il tempo sta per cambiare sull’Italia. Nella giornata di oggi avremo un aumento della copertura nuvolosa su gran parte delle regioni centro-settentrionali, anche se le precipitazioni resteranno isolate alle Alpi di confine. Il peggioramento, annunciato nel weekend, avrà infatti il suo clou da metà settimana.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani avremo ancora nubi associate a piogge sulle regioni del Nord e parte di quelle del Centro per l’arrivo di una perturbazione di origine atlantica. Nei prossimi giorni infiltrazioni di aria umida e instabile porteranno a ulteriori precipitazioni, alternate a fasi più soleggiate.

Intanto per oggi, martedì 19 aprile 2022, al Nord Italia al mattino molte nuvole in transito su tutti i settori con deboli piogge al Nord-Est. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo . In serata precipitazioni sparse lungo l’arco alpino con neve oltre i 1200-1500 metri, asciutto altrove con cieli nuvolosi. Venti deboli dai quadranti orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con possibili deboli pioviggini. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con piogge sparse su tutte le regioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con precipitazioni specie tra Lazio e Abruzzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile ma con cieli nuvolosi, ampi spazi di sereno in Sicilia. Al pomeriggio deboli piogge sui settori interni peninsulari, nubi sparse alternate a schiarite altrove. In serata piogge sparse sui settori adriatici, variabilità asciutta sui restanti settori. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi.

Temperature minime e massime stabili o in lieve calo al Nord, minime in rialzo al Centro e massime in aumento al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.