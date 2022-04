Merck archivia un anno da record

La tedesca Merck ha registrato una crescita record nell’anno fiscale 2021: vendite per quasi 20 miliardi di euro

La tedesca Merck ha registrato una crescita record nell’anno fiscale 2021. Nel corso dell’anno, l’azienda aveva già alzato tre volte le sue previsioni di business. Il fatturato netto del gruppo è aumentato del 12,3% rispetto all’anno precedente arrivando a 19,7 miliardi di euro.

Tutti e tre i settori di attività, in primo luogo Life Science, hanno contribuito a questa crescita delle vendite. I driver principali sono stati i 3 grandi business dell’azienda – il business Process Solutions di Life Science, i nuovi prodotti Healthcare e il business Semiconductor Solutions di Electronics.

L’EBITDA di Merck è avanzato del 17,3% a 6,1 miliardi di euro, superando la crescita delle vendite; il margine EBITDA del Gruppo è aumentato di 1,3 punti percentuali al 31,0%. L’utile per azione, che è un fattore determinante per il dividendo Merck, è aumentato del 30,1% a € 8,72 nel 2021. In linea con la politica dei dividendi dell’azienda, il consiglio esecutivo e il consiglio di sorveglianza proporranno all’assemblea generale annuale del 22 aprile 2022 un dividendo di 1,85 euro per azione, con un aumento di 0,45 euro rispetto all’anno precedente.

“Il 2021 è stato un anno di crescita record e di espansione dei margini. I nostri team incentrati sul cliente hanno ottenuto risultati eccezionali”, ha dichiarato Belén Garijo, presidente del comitato esecutivo e CEO di Merck.

L’unità di Life Science rimane il principale motore di crescita nel 2021

Nel 2021, Life Science ha generato una crescita organica delle vendite del 21,3%. Includendo gli effetti negativi dei cambi di -1,6%, le vendite sono aumentate complessivamente del 19,6% a € 9,0 miliardi. Nel 2021, l’EBITDA pre di Life Science è aumentato del 36,6% a € 3,3 miliardi. Il margine EBITDA pre è stato del 36,6%.

Sviluppi di business chiave in Life Science nell’anno fiscale 2021:

L’attività Process Solutions, che commercializza prodotti e servizi per la produzione di farmaci, ha generato una crescita organica delle vendite del 31,0%. Ciò l’ha resa l’attività in più rapida crescita all’interno di Life Science, alimentata dalla forte domanda nel core business e per i prodotti in connessione con lo sforzo di soccorso della pandemia.

Research Solutions, che fornisce prodotti e servizi a sostegno della ricerca nelle scienze della vita per i laboratori di ricerca farmaceutici, biotecnologici e accademici, ha registrato una crescita organica delle vendite del 15,1% nel 2021. Ciò è stato principalmente guidato da una ripresa del core business dagli effetti della pandemia.

Con la sua ampia gamma di prodotti per ricercatori e laboratori scientifici e industriali, Applied Solutions ha generato una crescita organica dell’8,8%.

Oncologia e fertilità guidano la crescita di Healthcare

Nell’anno fiscale 2021, il settore Healthcare ha generato un aumento organico delle vendite dell’8,5%, trainato principalmente dalle franchigie Oncology e Fertility. Per contro, l’impatto degli effetti negativi dei cambi sulle vendite è stato di -1,4%. Inoltre, la vendita del business delle allergie Allergopharma nel primo trimestre del 2020 ha portato a un effetto di portafoglio del -0,3%. Nel complesso, le vendite nette di Healthcare sono aumentate del 6,8% a € 7,1 miliardi nell’anno fiscale 2021. L’EBITDA pre è sceso del -5,0% a € 2,2 miliardi; il margine EBITDA pre è stato del 30,4%.

Le vendite della franchise Oncology sono aumentate organicamente del 28,5%. Le vendite del farmaco immuno-oncologico Bavencio sono più che raddoppiate. Questa crescita è stata guidata principalmente dalle successive approvazioni da giugno 2020 come trattamento di mantenimento di prima linea per i pazienti con carcinoma uroteliale localmente avanzato o metastatico. Il farmaco oncologico Erbitux si è ripreso dai minimi pandemici del 2020 e ha anche beneficiato della forte domanda in Cina e Giappone. Anche la produzione temporanea a contratto di cetuximab, il principio attivo di Erbitux, per Eli Lilly ha avuto un impatto positivo sulla crescita delle vendite.

Le vendite della franchise Neurology & Immunology sono cresciute organicamente dell’1,2%. Mavenclad, per il trattamento di alcune forme di sclerosi multipla (SM), ha generato una crescita organica delle vendite del 32,6%. La crescita è stata principalmente attribuibile al parziale recupero del segmento delle terapie ad alta efficacia per la SM, che è stato influenzato negativamente dalla pandemia del 2020. A ciò si contrappone un calo organico del 13,6% su base annua delle vendite di Rebif, causato dalla persistente difficile situazione competitiva nel mercato dell’interferone e dalla concorrenza delle forme di dosaggio orali e delle terapie per la SM ad alta efficacia.

Le vendite della franchise Cardiovascolare, Metabolismo ed Endocrinologia sono diminuite organicamente del -1,1%. Uno dei motivi principali è stato il regolamento di approvvigionamento basato sui volumi, che è stato introdotto in Cina nel 2020 e colpisce il farmaco per il diabete Glucophage e il beta-bloccante Concor.

La divisione Fertilità ha registrato un’ottima crescita organica delle vendite del 25,6%. L’aumento delle vendite è stato dovuto principalmente agli effetti di rimbalzo di Covid-19 in Nord America e Asia-Pacifico, nonché alla forte domanda generale di prodotti per la fertilità.