“Sconfinamenti creativi” alla Arte Borgo Gallery

Fino al 28 aprile 2022 la mostra tripersonale di Vito Carta, Marie-Pierre de Gottrau e Eric Hubbes, dal titolo “Sconfinamenti creativi” presso Arte Borgo Gallery a Roma

Allo spazio espositivo di Arte Borgo Gallery in corso la mostra tripersonale “Sconfinamenti creativi”. Le opere di tre grandi interpreti del panorama artistico contemporaneo: Vito Carta, Marie-Pierre de Gottrau, Eric Hubbes dialogano tra loro celando fili invisibili tra passione e creatività.

Un incontro che unisce tre differenti modalità interpretative che rappresentano l’esigenza di delineare tra segni e forme un racconto e un privato che diventa universale.

Vito Carta artista visivo, rielabora immagini da scatti fotografici. La produzione particolarmente personale dell’artista accompagnata da passione, ricerca e sperimentazione dà vita ad opere dalla grande forza e capacità evocativa. La sua esigenza di una sempre maggiore espressività comunicativa si convoglia nella tematica stilistica della labilità dell’immagine e della realtà, sempre vissuta come ricordo autobiografico, ed in quella contenutistica, idealmente contrapposta, tutta volta all’esasperazione ‘violenta’ dell’emotività.

L’arte rappresenta per Marie-Pierre de Gottrau una consuetudine. Nasce in una famiglia di artisti, disegnare e dipingere sono sempre stati per l’artista una familiarità. Attraverso l’olio, la tempera o l’acquerello, esprime la bellezza di un mondo quasi mistico in cui per Marie-Pierre l’importante è evidenziare il soggetto che deve essere rappresentato in modo che sia il più espressivo possibile.

Per Eric Hubbes l’arte fa parte di sé e del suo benessere. Il disegno e la pittura hanno accompagnato da sempre la sua vita. L’artista realizza opere utilizzando una tecnica multimediale prevalentemente fatta di acrilico, carboncino, pennarello e gesso. I suoi lavori possono essere considerati astratti, psichedelici ed espressionisti con un’espressione surreale. Nascono in una tempesta di pensieri ed emozioni che si manifestano in una danza di forme, colori, vibrazioni e pensieri che si esprimono in movimenti frattali e a spirale.