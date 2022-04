Infezione da Clostridioides difficile: vaccino efficace in fase III

Dallo studio CLOVER arrivano risultati positivi per un possibile vaccino per la prevenzione dell’infezione da Clostridioides difficile

Annunciati i risultati dello studio CLOVER (CLOstridium difficile Vaccine Efficacy TRial), uno studio cardine di fase 3 che ha valutato un candidato vaccino per la prevenzione dell’infezione da Clostridioides difficile (CDI). Lo studio, di fase 3, indica un forte potenziale effetto nel ridurre la durata e la gravità della malattia sulla base di endpoint secondari.

L’endpoint secondario pre-specificato ha mostrato 0-11 casi tra vaccino e placebo suddivisi per infezione da C. difficile (CDI) assistita da un medico, corrispondente a un’efficacia del vaccino del 100%.

Le analisi iniziali di due endpoint secondari definiti dal protocollo hanno indicato un vantaggio altamente favorevole nel ridurre la gravità della CDI e l’efficacia del vaccino del 100% nella prevenzione della CDI assistita da un medico, sebbene lo studio non abbia soddisfatto il suo endpoint primario pre-specificato di prevenzione della CDI primaria.

La durata mediana della CDI è stata di 1 rispetto a 4 giorni e la durata media è stata di 3 rispetto a 16 giorni confrontando il vaccino con il placebo, corrispondenti rispettivamente a una riduzione del 75% e dell’80% dell’episodio di malattia nelle persone vaccinate

Il vaccino è stato molto ben tollerato e ha mostrato un profilo di sicurezza favorevole

Lo studio non ha raggiunto l’endpoint primario pre-specificato di prevenzione della CDI primaria, tuttavia, per tutti i casi di CDI registrati a 14 giorni dopo la dose 3, l’efficacia del vaccino è stata del 49%, 47% e 31% fino a 12 mesi, 24 mesi e nell’analisi finale, rispettivamente.

L’azienda sta valutando i prossimi passi per il programma di vaccinazione contro il C. difficile in coordinamento con le agenzie di regolamentazione

“Siamo incoraggiati dal potenziale beneficio potenziale osservato contro l’infezione più grave da C. difficile, poiché gran parte dei casi porta a episodi di diarrea estesi che possono richiedere il ricovero in ospedale”, ha affermato Kathrin U. Jansen, Senior Vice President e Responsabile della ricerca e sviluppo sui vaccini, Pfizer.

“Valuteremo i prossimi passi per il nostro programma in coordinamento con le agenzie di regolamentazione. Siamo grati a tutti coloro che hanno reso possibile lo studio CLOVER, compresi i ricercatori dello studio e i partecipanti allo studio per il loro contributo a questa importante ricerca”.

L’infezione da Clostridioides difficile è una grave infezione associata a diarrea che può evolvere in una malattia grave e debilitante con esiti potenzialmente fatali,e i Centers for Disease Control and Prevention (CDC) degli Stati Uniti hanno classificato la CDI come una minaccia urgente per la salute pubblica.

Quasi il 10% dei pazienti di età pari o superiore a 65 anni con un’infezione da C. difficile associata all’assistenza sanitaria è a rischio di morte entro 30 giorni dalla diagnosi e costituisce il 90% di quelli a rischio di esito fatale.

CLOVER ha arruolato circa 17.500 adulti, dai 50 anni in su. Lo studio avrebbe dovuto accumulare 66 casi di CDI entro due anni dalla serie di vaccinazioni primarie. A causa delle significative sfide operative create in parte dalla pandemia di COVID-19, l’analisi finale è stata eseguita su 42 casi entro quattro anni dall’accordo della Food and Drug Administration (FDA) statunitense per modificare il protocollo.

I due endpoint primari di efficacia in CLOVER erano il primo episodio di CDI ad almeno 14 giorni dal completamento della terza dose e il primo episodio di CDI ad almeno 14 giorni dopo il completamento della seconda dose.

L’efficacia del vaccino nell’ambito dell’endpoint primario è stata del 31% (96,4% CI -38,7, 66,6) dopo la terza dose e del 28,6% (96,4% CI -28,4, 61,0) dopo la seconda dose per il candidato al vaccino contro il C. difficile. Per tutti i casi di CDI registrati 14 giorni dopo la dose 3, efficacia del vaccino 49%, 47% e 31% fino a 12 mesi, 24 mesi e all’analisi finale, rispettivamente.

Il vaccino è stato molto ben tollerato e ha mostrato un profilo di sicurezza favorevole. Le reazioni locali e sistemiche sono state da lievi a moderate, con principalmente dolore al sito di iniezione con una maggiore incidenza dopo la seconda e la terza dose. Il numero di partecipanti che hanno segnalato eventi avversi complessivi (EA), eventi avversi gravi (SAE), ritiri e decessi era simile tra i due gruppi.

È stato notato un potenziale beneficio altamente favorevole nel ridurre la durata e la gravità della malattia. L’endpoint secondario pre-specificato della proporzione di partecipanti che hanno cercato assistenza medica per CDI ha mostrato una suddivisione dei casi 0-11, corrispondente al 100% di efficacia del vaccino.

Nessuno dei partecipanti con CDI nel gruppo del vaccino (0 su 17; n=8.766) ha richiesto cure mediche (compreso il ricovero in ospedale) rispetto a 11 (su 25; n=8.769) nel gruppo placebo. Inoltre, la durata mediana della CDI è stata di 1 rispetto a 4 giorni e la durata media è stata di 3 rispetto a 16 giorni confrontando il vaccino con il placebo, corrispondenti rispettivamente a una riduzione del 75% e dell’80% dell’episodio di malattia nelle persone vaccinate.

L’azienda prevede di presentare i risultati dello studio di fase 3 CLOVER, inclusi tutti gli endpoint secondari, a un futuro congresso medico e per la pubblicazione su una rivista scientifica sottoposta a revisione paritaria.

