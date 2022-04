Hard Rock Cafe apre a Milano e assume personale

Hard Rock Cafe Milan mette la prima bandierina nel capoluogo lombardo: il 20 e 21 aprile infatti, si terrà il primo Job Fair nella città meneghina, per selezionare oltre 100 figure

Hard Rock Cafe Milan mette la bandierina nel capoluogo lombardo e lo fa in grande stile. Il 20 e 21 aprile, presso un Grand Hotel, si terrà infatti il primo job fair per selezionare oltre 100 figure che lavoreranno nel nuovo Hard Rock Cafe a Milano. Host, bartender, camerieri, personale di sala e cucina: Hard Rock Cafe è alla ricerca del team che accoglierà i fan della musica e gli appassionati del brand, che vogliono vivere la vera e autentica Hard Rock experience.

Il nuovo locale, che aprirà entro l’estate 2022 in via Dante 5, con i suoi 900 metri quadri su due livelli e due palchi adibiti alla musica dal vivo, ospiterà 280 posti a sedere. Milano sarà l’ultima nata della famiglia italiana di Hard Rock Cafe, unendosi a Venezia, Verona, Firenze e Roma. Il locale milanese offrirà un’esperienza multisensoriale, dove food, drink e musica di alta qualità si mescolano in un’atmosfera glamour con riferimenti all’arte italiana, tutto in perfetto stile rock ‘n’ roll. Ci sarà inoltre l’inimitabile Rock Shop, che darà vita ad una shopping experience tra oggetti classici, da collezione e i nuovi ed entusiasmanti prodotti del mondo Hard Rock.

Durante l’evento, dedicato alla selezione del personale per il nuovo locale di Milano, i candidati pre-selezionati per la seconda fase di colloqui avranno modo di incontrare i recruiter in meeting one-to one.

Al momento, si ricercano:

-Personale di cucina

-Camerieri

-Host

-Retail Sales Associates

-Bartenders

È possibile candidarsi mandando il proprio curriculum all’indirizzo: cv@hrcmilan.com

Per acquistare la merce di Hard Rock Cafe, visita il Rock Shop online all’indirizzo https://shop.hardrock.com.

Per ulteriori informazioni su Hard Rock Cafe, visitare il sito www.hardrockcafe.com/.