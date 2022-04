Global Gateway Africa: 150 miliardi di euro di investimenti

150 miliardi di euro, mira a sostenere l’Africa per una ripresa e una trasformazione inclusiva, verde e digitale. Il pacchetto di investimenti sarà realizzato attraverso le iniziative del Team Europe : l’UE, i suoi Stati membri e le istituzioni finanziarie europee lavoreranno insieme per sostenere progetti concreti e trasformativi individuati congiuntamente nelle aree prioritarie. Tale pacchetto di investimenti è parte del Global Gateway , la nuova strategia europea volta a promuovere una connettività intelligente, pulita e sicura in materia digitale, di energia e di trasporti e a rafforzare i sistemi sanitari, dell’istruzione e della ricerca in tutto il mondo. Global Gateway mira a destinare fino a 300 miliardi di euro di investimenti tra il 2021 e il 2027 per sostenere una ripresa globale duratura, realizzando collegamenti sostenibili e affidabili e creando le condizioni per affrontare le sfide globali. Di seguito saranno presentati i principali assi del Global Gateway Africa Il Global Gateway Africa – Europe Investment Package, con investimenti previsti per, mira a sostenere l’Africa per una, verde e digitale. Il pacchetto di investimenti sarà realizzato attraverso le iniziative delper sostenere progetti concreti e trasformativi individuati congiuntamente nelle aree prioritarie. Tale pacchetto di investimenti è parte del, lain materia digitale, di energia e di trasporti e a rafforzare i sistemi sanitari, dell’istruzione e della ricerca in tutto il mondo. Global Gateway mira a destinare fino apere creando le condizioni perDi seguito saranno presentati i principali assi del

1) Accelerare la transizione verde

L’UE collabora con l’Africa per massimizzare i benefici della transizione verde e ridurre al minimo le minacce per l’ambiente, nel pieno rispetto dell’accordo di Parigi.

Energia sostenibile. Il pacchetto di investimenti consentirà di aumentare l’energia rinnovabile e l’idrogeno nel mix energetico, nonché un maggiore accesso a un’energia accessibile, affidabile e sostenibile, supportando l’integrazione dei mercati e le riforme del settore. Ambizione entro il 2030: aumentare la capacità di generazione di energia rinnovabile di almeno altri 300 GW.

Biodiversità. Le iniziative promuoveranno l’uso sostenibile delle risorse naturali, la protezione della biodiversità, compreso il sostegno alla protezione dei paesaggi e degli ecosistemi. Ambizione entro il 2030: migliorare il sostentamento di 65 milioni di persone, catturando carbonio, stabilizzando 3 milioni di km² di terra e garantendo la sicurezza idrica.

Sistemi agroalimentari. Il pacchetto di investimenti sosterrà sistemi agroalimentari africani sostenibili creando un contesto politico favorevole agli investimenti privati, facilitando l’innovazione e una migliore alimentazione.

Resilienza climatica e riduzione del rischio di catastrofi. L’Africa è particolarmente vulnerabile agli impatti estremi dei cambiamenti climatici. Il pacchetto di investimenti contribuirà a rafforzare la resilienza sostenendo la riduzione del rischio di catastrofi e l’adattamento ai cambiamenti climatici.

2) Accelerare la transizione digitale

Per rafforzare le connessioni digitali sicure tra Europa e Africa e in tutta l’Africa, il pacchetto di investimenti faciliterà i progetti nei cavi in fibra ottica sottomarini e terrestri, nonché nelle infrastrutture cloud e di dati. Sosterrà inoltre i quadri normativi volti a promuovere la transizione digitale e la protezione dei dati. Ambizione entro il 2030: accelerare l’accesso universale in Africa a reti Internet affidabili in modo sicuro e protetto.

3) Accelerare la crescita sostenibile e la creazione di posti di lavoro dignitosi

Il pacchetto promuoverà l’integrazione economica regionale e continentale, la crescita e la creazione di posti di lavoro dignitosi

Trasporti. Il pacchetto di investimenti faciliterà la mobilità e il commercio all’interno dell’Africa e tra l’Africa e l’Europa attraverso corridoi strategici, infrastrutture di trasporto multi-paese, investimenti in una connettività sostenibile, efficiente e sicura tra i due continenti. Ambizione entro il 2030: integrare le reti di trasporto multimodale africane ed europee in linea con le strutture regionali e continentali e adattare queste reti al potenziale economico di un’area di libero scambio continentale africana.

Sostegno alle imprese. Il pacchetto di investimenti sosterrà le imprese in fase iniziale e i giovani imprenditori, in particolare le donne, per avviare e far crescere imprese sostenibili e inclusive, creando posti di lavoro dignitosi, tramite l’offerta di supporto finanziario e tecnico nelle prime fasi del loro sviluppo. Ambizione entro il 2030: aumentare il contributo del settore privato alla crescita e alla trasformazione economica dell’Africa.

Integrazione economica. Il pacchetto rafforzerà l’integrazione economica regionale dell’Africa. Il pacchetto sosterrà inoltre lo sviluppo e il rafforzamento di catene del valore regionali e continentali competitive e sostenibili.

Economie inclusive – Regione nordafricana. L’UE promuoverà il commercio sostenibile e gli investimenti nei settori a più alto valore aggiunto e sosterrà la formazione professionale.

Catene del valore delle materie prime minerali sostenibili. L’UE sosterrà i paesi partner al fine di integrare le loro materie prime e risorse in catene del valore globali sostenibili.

Iniziativa Africa-UE in materia di scienza, tecnologia e innovazione. L’UE si impegna a rafforzare la cooperazione per migliorare le capacità in materia di scienza, tecnologia e innovazione, potenziando le strutture di ricerca e innovazione, rafforzando gli ecosistemi di innovazione e aumentando la collaborazione nella ricerca. Sara sostenuto inoltre l’uso di nuove tecnologie e il trasferimento di conoscenze sfruttando i programmi e le applicazioni spaziali dell’UE. Ambizione entro il 2030: accelerazione della transizione dell’Africa verso catene del valore di un’economia basata sull’innovazione e la scienza.

4) Rafforzare i sistemi sanitari. Il Team Europe sta sostenendo gli sforzi dell’Africa nella diffusione dei vaccini, nelle infrastrutture e nelle capacità di produzione, nello sviluppo delle competenze, nei quadri normativi e nella copertura sanitaria universale.

5) Investire in istruzione e formazione. L’UE si impegna a sostenere i suoi partner africani nel fornire una formazione che corrisponda alle opportunità disponibili sul mercato del lavoro, a facilitare la mobilità dei giovani e a promuovere soluzioni innovative per migliorare le competenze e le abilità degli insegnanti. Ambizione entro il 2030: sviluppare le competenze, per soddisfare i bisogni emergenti per la trasformazione economica e sociale.

6) Sostenere finanziamenti sostenibili per la crescita.

Contributi e prestiti. Il finanziamento del Global Gateway Africa comprende l’aiuto bilaterale dell’UE e degli Stati membri dell’UE, nonché sovvenzioni e prestiti. Il pacchetto di investimenti attirerà anche finanziamenti privati sia dall’Africa che dall’Europa, condividendo i rischi attraverso finanziamenti misti e garanzie.

Iniziativa globale Green Bond. L’UE cercherà di sostenere i paesi partner nello sviluppo e nell’espansione dei loro mercati dei Green Bond, aiutandoli ad attrarre maggiori finanziamenti dai mercati internazionali dei capitali e dagli investitori istituzionali.

Diritti speciali di prelievo. I diritti speciali di prelievo (DSP) dell’UE verso l’Africa e altri paesi vulnerabili saranno per lo più convogliati dagli Stati membri dell’UE su base volontaria sotto forma di prestiti attraverso due fondi fiduciari del FMI: il Fondo fiduciario per la riduzione e la crescita della povertà e il Fondo fiduciario per la resilienza e la sostenibilità.