Glicine in fiore a Villa Bardini, torna il contest fotografico su Instagram: le cinque immagini più belle saranno condivise sul profilo ufficiale

È ad aprile che il glicine torna a colorare di tante sfumature diverse di viola la pergola di Villa Bardini, affacciata su uno dei panorami più spettacolari di Firenze. La fioritura tanta attesa dai visitatori del Giardino Bardini che, come ogni anno, dovrebbe cominciare intorno alla seconda metà del mese, è salutata sui social da un tripudio di fotografie. La pergola fiorita è diventata così un simbolo della villa riconosciuta in tutto il mondo.

Per festeggiare la sua bellezza la Fondazione CR Firenze, in collaborazione con il suo soggetto strumentale Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron, che gestisce il complesso, propone anche quest’anno il #GlicineBardiniContest, alla sua seconda edizione, per premiare la foto più bella pubblicata su Instagram. Le cinque fotografie più votate dalla community di @VillaBardini saranno esposte in una mostra nei giorni successivi alla fioritura.

Il contest è aperto a tutti: è sufficiente seguire @VillaBardini su Instagram, visitare il giardino entro il 29 aprile e pubblicare sul proprio profilo una foto sul glicine utilizzando il tag @villabardini e gli hashtag #VillaBardini e #GlicineBardiniContest.

Le cinque immagini più belle saranno selezionate da una giuria e verranno condivise sul profilo Instagram di Villa Bardini per una votazione pubblica tra il 30 aprile e il 1° maggio. Vincerà la foto che riuscirà a collezionare il maggior numero di “like”. Il suo autore avrà a disposizione due biglietti gratuiti al Giardino Bardini e alle mostre di Villa Bardini validi per tutto il 2022. La foto vincitrice, con il nome dell’autore, sarà protagonista della cartolina dell’anno di Villa Bardini, che sarà messa in vendita nel bookshop. Le cinque foto più votate saranno esposte in una mostra dedicata al contest che sarà allestita nelle sale della villa.

“Dopo due anni di chiusura, a causa della pandemia, siamo lieti di poter condividere di nuovo quest’occasione di grande richiamo e partecipazione – afferma Jacopo Speranza, presidente della Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron –. Il glicine è senz’altro il fiore più fotografato dai visitatori, proprio per questo rilanciamo il contest fotografico su Instagram. Ci auguriamo che possano partecipare in tanti e che vinca la bellezza”.

Per maggiori informazioni e per seguire l’avanzamento della fioritura attraverso una webcam dedicata si può visitare il sito VillaBardini.it. La massima fioritura è prevista a fine aprile.