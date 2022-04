Rai 5 racconta “La vita segreta dei cani”

In prima serata su Rai 5 la serie in prima visione “La vita segreta” dei cani: tutto quello che c’è da sapere sui nostri amici a quattro zampe

Fedeli, giocosi e intelligenti. I cani sono i migliori amici dell’uomo da migliaia di anni, ma quanto si sa davvero di loro? Lo racconta la serie in prima visione “La vita segreta” dei cani in onda da domenica 17 aprile alle 21.15 su Rai 5. Attraverso la loro fisiologia, lo stretto legame con gli esseri umani, i loro straordinari sensi e la capacità di leggere le emozioni, si scoprirà come e perché i cani occupano una parte importante nella vita delle persone. Tra le curiosità si scopre che il muso dei cani equivale alle impronte digitali e che anche loro hanno “social media” fatti di post e commenti.

La loro unicità è fuori discussione, ma è la dote innata di comprendere gli umani, oltre alla lealtà imperitura che li porta a seguire il padrone in capo al mondo, che li rende compagni unici.

Tra le storie in primo piano quella di una cagnolina che pur di stare col suo padrone ne condivide la passione per il parapendio; un border collie che ha portato agli estremi il suo talento per l’inglese, tanto da conoscere per nome ciascuno dei suoi mille giocattoli; infine, un alano di nome George, al quale è stato affidato un compito di grande responsabilità, rendendo prezioso ogni giorno della sua fragile padroncina, colpita da una rara malattia genetica.