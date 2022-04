Investimenti finanziari: successo del trading online tra i piccoli risparmiatori

Partiamo da un dato di realtà: il trading online continua a vivere un momento di grandissimo successo e, soprattutto, di grandissima espansione. Da questo punto di vista i dati italiani vanno di pari passo con quelli caratteristici di buona parte del mondo occidentale. Negli ultimi anni infatti il numero di broker ufficialmente registrati del Bel paese è cresciuto a dismisura. Di pari passo, sono aumentati gli investitori che ogni giorno si registrano a una piattaforma per effettuare le operazioni più disparate. L’aspetto più interessante di questo sviluppo è però la democratizzazione di attività fino a qualche tempo fa elitarie: in un passato non troppo lontano infatti la finanza era una professione a disposizione di pochissimi professionisti del settore.

Oggi invece le cose stanno molto diversamente: milioni di aspiranti trader investono quotidianamente all’interno dei principali mercati di tutto il mondo, senza nemmeno doversi alzare dalla poltrona di casa. Infatti per fare trading online è sufficiente utilizzare una connessione internet e un dispositivo a scelta. Non sorprende dunque che, proprio in questo periodo storico, siano davvero tantissime le persone che scelgono di avvicinarsi al mondo degli investimenti finanziari. A questo proprio è importante capire innanzitutto cos’è il trading e se è conveniente farlo, in modo da acquisire la consapevolezza necessaria per iniziare a fare investimenti finanziari tenendo conto di molteplici fattori, come spiegato dagli esperti del portale Tradingonline.net.

Che cos’è il trading online

Per spiegare cosa sia il trading online, occorre innanzitutto chiarire che si sta parlando del semplice trasferimento in internet delle negoziazione finanziaria così come sono sempre esistite. Le regole del trading online sono dunque più o meno le stesse che, per secoli, hanno caratterizzato la Borsa. Gli investitori infatti hanno tutti lo stesso obiettivo: accrescere il proprio capitale di partenza comprando, vendendo e scambiando i cosiddetti “asset”. La parola asset merita un’ulteriore riflessione, considerato il suo significato polivalente .Questo particolare termine infatti può fare riferimento a tante diverse tipologie di bene disponibile nel mercato: azioni, valute, materie prime, criptovalute ecc.

La cosa più importante da specificare se si parla di asset è però che il loro valore, nel trading online, è quasi sempre variabile. Questo vuol dire che il prezzo di un titolo (così come di una materia prima o di una valuta) può cambiare praticamente tutti i giorni: può aumentare, così come può diminuire, in base a una lunghissima serie di fattori. Gli input che possono avere ripercussioni sul valore di un asset sono talmente tanti da non potere essere riassunti in poche righe: si va infatti dalla legge della domanda e dell’offerta alle indiscrezioni politiche; e, ancora, dalle ultime notizie economiche, ai più importanti fenomeni culturali di massa.

Come fare trading in maniera consapevole

Un investitore, per fare trading in maniera consapevole (e, di conseguenza, redditizia) dovrebbe imparare a leggere tutti i fattori di cui sopra in maniera tanto corretta quanto veloce. Dovrebbe capire che tipo di ripercussioni avranno sugli asset a cui è interessato e dovrebbe, ultimo ma non ultimo, dovrebbe operare di conseguenza. Per riassumere e semplificare, si può comunque dire che in generale i trader puntano a comprare asset a un prezzo sufficientemente basso e a rivenderli a un prezzo sufficientemente alto: così facendo, come è facile intuire, al termine delle operazioni si sarà ottenuto un ricavo.

C’è però un altro aspetto da tenere in considerazione per lavorare in modo sicuro nelle Borse di tutto il mondo. Questo aspetto riguarda la scelta del broker o, più in generale, della piattaforma di trading che verrà utilizzata come intermediario finanziario. Da questo punto di vista, il consiglio è sempre lo stesso: operare soltanto con siti legali e aggiornati al rispetto delle ultime normative vigenti.