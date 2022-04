Immobiliare: Great Estate punta forte sulle visite virtuali

Con le visite virtuali Great Estate continua a siglare importanti vendite, realizzando al contempo il sogno della propria clientela internazionale

Lockdown e restrizioni hanno influito in maniera importante sulla quotidianità e hanno obbligato tutti a nuovi modi di pensare e lavorare. All’ovvia diminuzione dei sopralluoghi fisici Great Estate ha da subito offerto una interessante opzione, quella delle Visite Virtuali. I clienti acquirenti, principalmente internazionali, hanno potuto sin dal 2019 avvalersi di questo strumento e, accompagnati dai professionisti del network hanno visto da remoto, nel dettaglio, le proprietà di loro interesse, ponendo domande e interagendo quindi durante la Visita Virtuale. Ciò ha permesso di siglare numerose vendite “virtuali” (per saperne di più: https://magazine.greatestate.it/it/acquista-la-proprieta-dei-tuoi-sogni-grazie-allinnovativo-progetto-ge-le-visite-virtuali-1229.html ) di proprietà di prestigio in Umbria e Toscana: dai centri storici fino ai casali da sogno, sono state oltre 25 le proprietà compravendute tra il 2019 e il 2020 con questa modalità di Visita Virtuale.

Poi è stato possibile tornare a viaggiare e muoversi liberamente. La metodologia di Visite Virtuali messa a punto dal network Great Estate si rivela però ancora estremamente utile per la clientela internazionale, che molto spesso si affida proprio a questo strumento – con il supporto dei professionisti Great Estate – per acquistare la propria casa ideale.

Nel 2021 il Network Great Estate ha potuto festeggiare più del 25% dei propri successi proprio grazie alle Visite Virtuali: sono oltre 50 le vendite siglate con l’ausilio di questo strumento, considerando anche che ormai oltre l’80% delle nostre proprietà hanno un video di presentazione, e che quindi, nell’80% dei casi, tutti i clienti acquirenti guardano per la prima volta una proprietà con una “video visita”. E il trend prosegue anche in questo primo scorcio di 2022, come riportato anche qui: https://magazine.greatestate.it/it/vendite-virtuali-realta-vincente-per-great-estate-0321.html

Stefano Petri, CEO di Great Estate commenta così: “Questi numeri ci riempiono di orgoglio: ancora una volta dimostrano come la nostra organizzazione sia strutturata e lungimirante, volta a trovare sempre e comunque una soluzione a qualsiasi problema. Crediamo sempre di più in questa metodologia di lavoro, in grado di fornire tantissimi plus: ottimizzazione dei tempi, migliore presentazione delle nostre proprietà, possibilità da parte dei clienti acquirenti di visitare on line quest’ultime con uno dei nostri professionisti e … tanto tanto altro ancora! È proprio per questo che abbiamo recentemente investito nell’acquisto di due strumentazioni in grado di realizzare video davvero all’avanguardia, che regalano una vera e propria “immersione” nella proprietà. In questo 2022 lavoreremo al massimo affinché la maggior parte delle nostre magnifiche proprietà siano presentate con questa modalità innovativa e supportate da videovisite realizzate dai singoli professionisti che, in real time, “raccontano” ogni singola proprietà, spiegandone le qualità e anche i margini di miglioramento. Innovazione, professionalità e correttezza continuano ad essere i valori che ci portano a tutto questo.