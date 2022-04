Emanuele Corvaglia pubblica un nuovo singolo

“Tu pensala come vuoi” è il brano che lancia il nuovo percorso artistico di Emanuele Corvaglia, disponibile in digitale e in radio

“Tu pensala come vuoi” (etichetta Dischi dei sognatori – ascolta qui) è il brano che lancia il nuovo percorso artistico di Emanuele Corvaglia, in uscita in digitale e in radio. Online da oggi anche il videoclip.

Prodotto insieme all’amico e producer veronese Riccardo Benedetti Vallenari e scritto in collaborazione con Marco Rettani, il brano è un mix di sonorità acustiche ed elettroniche: “è stato scritto durante la pandemia – racconta l’artista – in un momento di grande sconforto. Nel testo, parlo di una storia d’amore terminata senza troppe parole, delle continue incomprensioni e di quanto sia difficile lasciare andare un rapporto incrinato ormai da tempo.”

Emanuele Corvaglia, cantautore e polistrumentista nato a Lecce il 23 gennaio 1994. Fin da piccolo era evidente la sua passione verso la musica. Già all’età di tre anni si divertiva a registrare con il mangianastri del nonno le canzoni che passavano in radio, a cinque anni la prima chitarra classica. All’insegnamento, preferiva allenarsi ad orecchio ascoltando Jimi Hendrix, Bob Dylan e Stevie Ray Vaughan. A 18 anni, per gioco, partecipa ai provini di “Amici” di Maria De Filippi. Viene selezionato ed entra a far parte della trasmissione televisiva, ma si auto-elimina durante il serale rifiutandosi di cantare. Nel 2013, firma con l’etichetta discografica “NON HO L’ETÀ” di Mara Maionchi e Alberto Salerno, con la quale vengono pubblicati un EP e un Album che portano il nome dell’artista. Terminati gli studi in Relazioni Internazionali e Marketing, all’età di 23 anni parte per vivere un’esperienza in Inghilterra come Busker (artista di strada) passando tra le città più famose del territorio britannico fino ad arrivare ad Edimburgo, capitale della Scozia. Il viaggio in UK ha portato il cantautore ad una nuova prospettiva artistica, iniziando così ad investire su attrezzature home-recording per intraprendere il percorso di producer. Nel dicembre del 2019, ad una festa a casa di amici, incontra il musicista Riccardo Benedetti Vallenari, in arte Rich. Da quell’incontro si creò una forte intesa, portandoli così a collaborare per il nuovo progetto del cantautore.

IG: https://www.instagram.com/_emamusic_/?hl=it

FB: https://www.facebook.com/emanuelecorvagliaufficiale