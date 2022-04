Amanda in radio con il nuovo singolo “Altrove”

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “Altrove” (BIT Records) , il nuovo singolo di Amanda

Amanda con “Altrove” si muove tra sonorità moderne, influenze Soul e R&B. Un brano che esprime la rabbia scatenata dai giudizi e pregiudizi delle persone nei nostri confronti, che, spesso, non sappiamo come affrontare. L’unico antidoto contro la negatività, come racconta Altrove, è quello di restare umani, scambiandoci vibrazioni positive ed emozioni vere.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Con “Altrove” ho cercato di restituire quel senso di unità e fratellanza che la pandemia purtroppo ci ha portato via. Tutti noi ci siamo sentiti impotenti in questo periodo, come frammenti nell’universo e, invece, se proviamo ad unire le nostre potenzialità invece che giudicarci l’uno con l’altro, potremmo raggiungere i nostri obiettivi. Altrove quindi non è un luogo fisico ma un luogo immaginario situato nel nostro cuore, dove poter essere liberi, senza paure né limiti. ”

Biografia

Amanda è una cantautrice italiana classe 1990 nata ad Aprilia (LT) che ama contaminare il suo lato Indie-Pop con diverse sfumature musicali come l’R&B, il Soul, il Rap e il Rock. Dall’età di 7 anni scrive i suoi testi e inizia a calcare i primi palchi verso i 13. A gennaio 2020 presenta il suo primo album al produttore Andrea Madeccia della Madhouse Recording Studio che sposa da subito il progetto. A gennaio 2021 Amanda firma con l’etichetta discografica Leindiemusic per la distribuzione di Artist First, si apre un nuovo viaggio musicale con l’uscita del primo singolo Parole al Vento”, brano pop-funk dedicato al padre dell’artista che è stato assente nella sua vita. Lo scorso 17 dicembre esce “Amati.”, il primo concept album scritto per chi fa del coraggio il suo punto di forza contro ogni pregiudizio e violenza di genere con un forte accento tematico dedicato all’emisfero femminile.