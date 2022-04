Veja lancia la collezione griffata Sea Shepherd

Nuova collaborazione VEJA X SEA SHEPHERD, un’organizzazione per la conservazione marina senza scopo di lucro

Per questa collaborazione, lo studio VEJA ha lavorato su una versione completamente nera del modello Dekkan. Realizzato in Alveomesh, questo tessuto tecnico è realizzato al 100% in poliestere riciclato.

Dekkan è un modello outdoor e avventuroso. Insieme a VIBRAM, abbiamo unito i nostri materiali ecologici e il loro know-how in una nuova formulazione. L’intersuola è composta per il 70% da canna da zucchero, che fornisce una presa forte, mentre la suola contiene il 30% di gomma amazzonica e il 25% di scarti di riso.

“Quando Sea Shepherd ci ha contattato per creare una collaborazione, l’intero team VEJA è stato molto onorato. Sea Shepherd è un’organizzazione per la conservazione marina senza scopo di lucro che utilizza l’azione diretta per proteggere balene, delfini e fauna marina. Con una flotta di navi, collaborano in prima linea con le autorità locali per combattere la pesca illegale e consegnare i bracconieri alla giustizia. Mentre tutti gli altri chiudono gli occhi, l’equipaggio di Sea Shepherd è in mare, puntando i riflettori su coloro che pensano di poter saccheggiare e inquinare l’oceano impunemente. Questa collaborazione è un omaggio ai difensori del mare”.