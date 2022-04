Previsioni meteo 16 aprile 2022: calo termico entro Pasqua

Le previsioni meteo di oggi, sabato 16 aprile 2022: ancora bel tempo sull’Italia con l’anticiclone ma tra Pasqua e Pasquetta possibili piogge e temperature in calo

Condizioni meteo in parziale evoluzione sull’Italia in questo Sabato Santo, che vedrà cieli più nuvolosi e possibilità di piogge al meridione. La colpa è di un nucleo di bassa pressione che porterà ad estesi annuvolamenti in formazioni nel corso del pomeriggio su Abruzzo, Marche meridionali ed aree appenniniche laziali a cui saranno associati possibili deboli rovesci in serata. Il maltempo non risparmierà le regioni meridionali, dove avremo nubi più compatte su Sicilia e Calabria meridionale con locali piovaschi. Dal pomeriggio è atteso un graduale peggioramento con nubi in aumento e fenomeni più consistenti sulle regioni ioniche.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS è confermato l’arrivo di aria più fresca sull’Italia tra domani e domenica, giorno di Pasqua. Le temperature scenderanno su tutta la Penisola, in particolare sulle regioni del versante adriatico che saranno anche sferzate da forti vènti. Anche a Pasquetta il clima sarà più fresco rispetto ai valori di questa settimana, con possibilità di piogge soprattutto al Centro-Sud.

Intanto per oggi, sabato 16 aprile 2022, al Nord Italia al mattino piogge sparse al Nord-Est con neve a quote alte, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio acquazzoni sparsi ancora Triveneto, Alpi occidentali e settori orientali di Lombardia ed Emilia Romagna, più asciutto sui restanti settori. In serata cessazione dei fenomeni con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge da isolate a sparse, più asciutto su Umbria e Toscana con cieli soleggiati. In serata residui fenomeni tra Lazio e Abruzzo, sereno o poco nuvoloso altrove. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari da poco mossi a mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti tra Sicilia e Calabria ma con tempo asciutto. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, salvo locali fenomeni in Calabria. Tra la serata e la nottata piogge e acquazzoni sparsi in arrivo sui settori Peninsulari, più asciutto altrove. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Temperature minime in rialzo e massime stabili o in calo su tutte le regioni.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.