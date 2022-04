Pietro Gallo torna con “Scene di un film mai girato”

L’album “Scene di un film mai girato” di Pietro Gallo è un opera impegnata che narra le difficolta dei profughi della guerra in Siria

Serie di dieci brani per pianoforte solo scritte e composte da Daniele Sardone, l’opera “Scene di un film mai girato” è un opera impegnata che narra le difficolta dei profughi della guerra in Siria, e un percorso musicale descrittivo di un profugo dalla terra natia, ai campi profughi verso l’emigrazione, un disco attuale in tutte le sue parti, un concept breve e incisivo, drammatico e ricco di una espressività con una forte nota descrittiva per una durata complessiva di 20/25 minuti.

Diplomato in pianoforte, Pietro Gallo consegue poi la specializzazione in pianoforte solista, guidato dal M° Eleonora Orlando. Perfeziona la sua tecnica in ambito classico dal seguendo masterclass con pianisti prestigiosi tra cui Annamaria Pennella e Nazzareno Carusi. Successivamente studia pianoforte jazz con Davide Santorsola e composizione jazz con Gianluigi Giannatempo. Si perfeziona inseguito con maestri di fama internazionale. Svolge l’attività di concertistica in Italia e all’estero suonando per le più prestigiose organizzazioni culturali e musicali …in teatri e festival internazionali. Molte sono le testate giornalistiche, le riviste specializzate italiane ed estere che parlano dei suoi lavori e dei suoi concerti (Rivista Amadeus, Il Corriere della Sera, Gazzetta del Mezzogiorno, Il Sole 24 ORE, Musica Jazz Magazine, Rivista Musica, JAZZIZ Magazine, Rivista L’Ape Musicale, Connessi all’Opera, MusicWeb International, Jazz Quad, etc..). Si dedica anche alla didattica insegnando nei Licei Musicali, ed è chiamato a svolgere master class e seminari di perfezionamento presso Università, Conservatori e Accademie italiane ed estere.