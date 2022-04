Su Rai 1 speciale “Porta a Porta” sulla guerra in Ucraina

In prima serata su Rai 1 “Speciale Porta a Porta – La via crucis dell’Ucraina”, intervallata in Mondovisione della Via Crucis presieduta da Papa Francesco

Stasera, venerdì 15 aprile, andrà in onda lo Speciale di Porta a Porta del Venerdì Santo, che quest’anno sarà dedicato alle drammatiche vicende della guerra in Ucraina. In diretta dalla Cattedrale di Leopoli, Bruno Vespa racconterà il conflitto con approfondimenti e testimonianze. La prima parte del programma andrà in onda alle 20.30 su Rai 1 per poi interrompersi e dare spazio alla diretta in Mondovisione della Via Crucis presieduta da Papa Francesco, e riprendere al termine del rito.