Il peggio è passato: fuori il brano “Gente stupida”

Il trio pop parmense Il peggio è passato torna con il terzo singolo “Gente Stupida”, una trascinante cavalcata synth-pop che anticipa l’album di debutto in uscita a Maggio

Gente Stupida è il terzo singolo de IL PEGGIO E’ PASSATO, trio emiliano, autoproclamatosi slalomisti del pop corrotto. E’ una canzone di rivincita, un’ode al coraggio di chi fa scelte sincere, anche se talvolta sconvenienti. “Silenzio, le luci semiaccese…”

Inizia come un risveglio, per poi prendere ritmo e portarci con lei. Una batteria incalzante fa da sfondo all’alternarsi di riflessioni personali, chitarre acustiche in strumming, melodie di pianoforte e ritornelli che vi troverete a cantare spesso, urlando e sfogando rabbia e tensione su tappeti di synth.

L’inverno è alle spalle ed abbiamo voglia di luce, ritmo e di lasciarci andare.

Dopo un brano raccolto e dai toni invernali come il precedente Corse Ad Ostacoli, dopo l’ipnotica e rarefatta scheggia strumentale Abissale, IPEP ritorna con un canto di riscatto e tanta voglia di stare insieme.

Michele ci presenta così il brano: “Ho scritto queste parole in un momento in cui, dopo anni di stabilità, decisi di stravolgere la mia vita. Presi tutto, saltai nel vuoto e andai davvero anche a Barcellona. Il sentimento che descrivo nel ritornello è proprio quel qualcosa di inebriante che ti pervade quando, passata la paura per un salto verso un non so che, subentra l’eccitazione per il nuovo. “Andremo a Barcellona con sguardi neoromantici

Ed occhi ultraterreni, occhi di Kabir Bedi” E Kabir Bedi che diavolo c’entra? Sono cresciuto con il mito di Sandokan e ricordo con tenerezza il momento in cui la nostra famiglia si riuniva per guardarlo in tv. Ero un bambino e bramavo l’arrivo di quel momento. Il riferimento ai suoi occhi bellissimi e al suo sguardo coraggioso è un aggancio alla mia giovinezza e alla purezza di sentimenti di quell’età. Oggi invece mi sento maledettamente corrotto”.

Gente Stupida è un inno alle persone sincere – quelle che a costo di esserlo finiscono spesso per avere la peggio – quelle che quando lo sono, sono felici e fiere nonostante tutto. E ai tanti che sostengono che spesso sincerità equivalga a stupidità noi rispondiamo cantando coralmente con i pugni rivolti al cielo: Viva la gente stupida!

“Andremo a Barcellona, fanculo le lacrime

Andremo ad esportare la nebbia e le zanzare”

Un vivace e visionario video in stile vintage realizzato dal noto movie maker Stefano Poletti (Baustelle, TARM, Zen Circus, Neck ecc.) seguirà di poco l’uscita del brano nella sua forma audio.

Ascolta GENTE STUPIDA qui: https://bfan.link/gente-stupida