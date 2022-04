Francesco Saverio Serretti torna con “Molecole”

Esce Molecole, singolo d’esordio del cantautore romano Francesco Saverio Serretti. Il brano, prodotto da Annachiara Zincone per la Ypk, è stato scritto durante i primi mesi di lockdown, in un periodo in cui sono venuti a mancare i piccoli particolari che caratterizzavano la vita quotidiana di tutti noi prima della pandemia. Il distanziamento forzato con la mancanza di socialità improvvisa ha riacceso in Francesco il desiderio di riprendere tutte quelle connessioni perdute, come fossimo molecole separate che cercano di ricongiungersi in un solo corpo.

“Il periodo così complicato e la solitudine ci hanno dato la spinta e il coraggio di riallacciare i legami con chi amiamo – racconta lo stesso artista – Molecole infatti è la voglia di un contatto vero, la voglia di una connessione fatta di gesti semplici, quelli che ci fanno sentire al sicuro, come un abbraccio o semplicemente la vicinanza della persona che amiamo. Non ci basta più solo il ricordo scaturito dall’osservare foto sbiadite”.

Le sonorità del brano prendono ispirazione dal mondo subacqueo, i suoni è come se si propagassero attraverso un fluido, ovattati e volutamente rarefatti. Le sonorità così eteree sono create proprio per cercare di descrivere la sensazione che si prova quando ci manca qualcosa ma non sappiamo il perché.

Francesco Saverio Serretti è un chitarrista e cantautore della provincia di Roma classe 1999. Il suo amore per la chitarra gli viene trasmesso dal padre chitarrista, il quale era solito lasciare gli strumenti negli spazi di gioco del piccolo Paco. Inizia così il loro profondissimo legame.

A otto anni incontra la musica di Jimi Hendrix, artista che sarà fondamentale per la sua formazione. Dopo aver studiato in diverse scuole di musica, conosce Nicola Costa, musicista che giocherà un ruolo decisivo nello stile di Francesco, infondendogli una solida conoscenza del linguaggio Blues, dalle origini fino alla contemporaneità.

Sui banchi di scuola scopre l’amore per la letteratura e ritrova uno degli eroi che più amava da bambino: Odisseo, Re sui generis e ante litteram, così particolare da suscitare in lui riflessioni circa le relazioni che vive e i luoghi che abita, anche solo per una volta e dove desidera fare ritorno.

Qui comincia il suo percorso da cantautore, ruolo che gli permette di e raccontare ed esprimere queste considerazioni. Il suo stile è intimo e vulnerabile, il suo sound etereo rispecchia queste caratteristiche. Francesco cura minuziosamente i suoi arrangiamenti cercando una coerenza stilistica fra la scrittura e la musica.

Parole e note galleggiano, come chiglie sul pelo dell’acqua, in ritmi costanti e definiti che si contrappongono all’aleatorietà dei suoni e delle voci usate come strumento nel senso più stretto del termine, il tutto contornato dalla sua fedele chitarra, complemento ed estensione della sua natura.

Dopo diverse esperienze come chitarrista decide di dedicarsi maggiormente alla sua carriera solista.

Al suo fianco nella realizzazione delle proprie composizioni e produzioni ci sono AnnaChiara Zincone e Giampaolo Rosselli, con i quali collabora da diverso tempo in qualità di turnista e sound designer, sempre attenti a lasciare ampio respiro alle personali suggestioni e intuizioni del cantautore che gestisce il suo lavoro in maniera autonoma e personale nello spazio circoscritto del proprio home studio. Attualmente si esibisce con regolarità sui palchi della Capitale, sia con formazioni acustiche che elettriche, come solista o in gruppo.