Fiorella Rubino apre uno store nel cuore di Torino

Fiorella Rubino, brand di abbigliamento femminile curvy del Gruppo Miroglio, inaugura a Torino il primo store in un centro cittadino

Fiorella Rubino – brand del Gruppo Miroglio punto di riferimento per le donne curvy – prosegue il proprio piano di sviluppo nel canale retail con l’apertura del primo negozio nel centro storico di Torino.

Il nuovo punto vendita monomarca interamente dedicato alle collezioni Fiorella Rubino aprirà i battenti giovedì 14 aprile in Via Roma – Piazza CLN 259, zona rinomata per le sue peculiarità storico-artistiche. Uno spazio raffinato che si distingue per la grande vetrina sulla via centrale della città e per l’interior caratterizzato da tonalità calde e femminili che richiamano il corallo.

Fiorella Rubino conta una rete di 153 punti vendita su tutto il territorio e rappresenta un’identità distributiva unica nel panorama nazionale. Gli store sono improntati a innovativi concetti di visual merchandising, con vetrine dal forte impatto visivo in cui si mescolano suggestioni e proposte diversificate per accompagnare le clienti in un percorso che le faccia sentire accolte e valorizzate.

“Dopo due anni di pandemia abbiamo assistito ad una rinascita dei centri storici” ha commentato Maurizio Leprotti, Brand Director di Fiorella Rubino. “Anche per questo abbiamo optato per una location diversa, che riflettesse il nuovo posizionamento del brand, ad oggi distribuito esclusivamente nei centri commerciali. La scelta di aprire nella città di Torino si sposa inoltre con il forte legame con il territorio che caratterizza il brand e tutto il Gruppo Miroglio. Il nuovo store rappresenterà un importante asset strategico, espressione di una volontà aziendale che crede profondamente nella relazione con la cliente e nel miglioramento continuo della shopping experience”.

All’inaugurazione sarà presente come ospite dalle 15 alle 17 la modella curvy e influencer Paola Torrente.

Indirizzo:

Fiorella Rubino – Via Roma Piazza CLN 259, Torino

Giovedì 14 aprile 2022 – dalle 15 alle 17