PsA: Power Doppler e erosioni ossee alle entesi biomarcatori

Artrite psoriasica: power Doppler e la presenza di erosioni ossee alle entesi rappresentano dei biomarcatori ecografici di malattia severa a livello articolare

Nei pazienti con PsA, l’utilizzo di un segnale power Doppler e la presenza di erosioni ossee alle entesi rappresentano dei biomarcatori ecografici molto importanti di malattia severa a livello articolare. Lo dimostrano i risultati di uno studio pubblicato su The Journal of Rheumatology.



Disegno dello studio

Lo studio si è proposto di esplorare l’associazione delle anomalie entesiche ecografiche OMERACT (the association of the Outcome Measures in Rheumatology) con la presenza di erosioni ossee articolarei ecografiche in pazienti affetti da PsA.

L’entesite rappresenta uno dei tratti caratteristici della PsA ed è parte integrante dei criteri CASPAR (the Classification Criteria for Psoriatic Arthritis).

Il gruppo GRAPPA (the Group for Research and Assessment of Psoriasis and Psoriatic Arthritis) considera l’entesite uno dei sei domini clinici da tener presente nel trattamento dei pazienti affetti da PsA.

I ricercatori hanno, in primo luogo, raccolto le informazioni demografiche e cliniche relative a tutti i partecipanti allo studio. È stata condotta una valutazione ecografica bilaterale a livello della fascia plantare, del quadricipite, della patella (prossimale e distale) e dei tendini di Achille.

Le anomalie ecografiche registrate erano le seguenti:

– Ipoecogenicità

– Ispessimento

– Segnale Doppler <2mm dalla corticale ossea

– Calcificazione/entesofiti

– Erosione ossea

E’ stata determinata la presenza di erosioni ossee articolari ecografiche a livello della seconda e della quinta articolazione metacarpofalangea, della testa dell’ulna e della quinta articolazione metatarsofalangea, sia bilateralmente che a livello dell’articolazione più infiammata all’esame fisico.

I ricercatori hanno reclutato 104 pazienti adulti con PsA in una struttura ospedaliera italiana tra il mese di giugno del 2020 e il mese di febbraio dello scorso anno, valutando 1.040 entesi.

Risultati principali

Le anomalie ecografiche più frequentemente riscontrate sono state le seguenti

– Calcificazione/entesofiti con una o più entesi coinvolte nella quasi totalità dei pazienti (96,1%)

– Ipoecogenicità nell’89,4% dei pazienti

– Ispessimento nel 77.9% dei pazienti

– Segnale power Doppler nel 55.8% dei pazienti

– erosioni ossee nel 23,1% dei pazienti

Lo studio ha documentato anche il riscontro di una o più erosioni ossee articolari nel 45,2% dei partecipanti. Queste erano localizzate più frequentemente a livello della quinta articolazione metatarsofalangea (20,2% delle articolazioni; 30,8% dei partecipanti allo studio).

All’analisi multivariabile è emerso che solo il segnale power Doppler alle entesi (p<0,001), le erosioni ossee alle entesi (p=0,02), la durata della PsA (p=0,04) e la sinovite articolare in scala di grigi (p=0,03) erano significativamente associate con le erosioni ossee articolari documentate ecograficamente.

Riassumendo

Pur con alcuni limiti metodologici (numero relativamente limitati di articolazioni incluse per la valutazione nel protocollo e limitazione alle sole larghe entesi), i risultati di questo studio rappresentano dei possibili elementi chiave per la stratificazione dei pazienti con PsA.

Bibliografia

Smerilli G, Cipolletta E, Destro Castaniti GM, et al. Doppler signal and bone erosions at the enthesis are independently associated with ultrasound joint erosive damage in psoriatic arthritis. J Rheumatol. Published online February 1, 2022. doi:10.3899/jrheum.210974

